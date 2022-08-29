29 августа
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Жизнь

В барнаульских дворах завершаются работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Барнауле на протяжении всего лета ремонт шел в 65 дворах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На благоустройство территорий возле жилых домов в общей сложности направлено 241,6 млн рублей. Большая часть денег выделена из федерального бюджета — 213,7 млн рублей, доля краевого бюджета составила — 2,2 млн рублей, городского — 11,4 млн рублей, средства жителей — 14,3 млн рублей.

Благоустройство дворов.
Благоустройство дворов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул".

Нацпроект реализуется во всех районах Барнаула. В Железнодорожном и Центральном преобразятся по 5 дворов, в Ленинском — 18, в Октябрьском — 13, в Индустриальном — 24 двора. Сейчас работы выполнены уже примерно на 75 процентов. Основная часть дворов-участников проекта заасфальтированы, идет монтаж оборудования на площадках.

«Обустраивают тротуары, асфальтируют проезды, устанавливают детское и спортивное оборудование. Проект стартовал еще в 2017 году. И за все это время отремонтировано и благоустроено более 400 дворовых территорий. Речь идет о сумме более 800 млн рублей. Благодаря нацпроекту в Барнауле в значительной мере изменились подходы к внешнему виду дворовых территорий», — пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Глава города Вячеслав Франк вместе с представителями администрации города, депутатами и общественниками проконтролировал работы на улице Попова, 79. Двор здесь изменился кардинальным образом.

Благоустройство дворов.
Благоустройство дворов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«В настоящее время на дворовой территории уже завершены устройство и асфальтирование тротуаров, подъездных узлов, проезда, парковочных карманов, установлено детское и спортивное оборудование, смонтировано освещение, — говорит начальник центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер. — Мы были постоянно на связи с жителями. Собственники квартир очень активные. Они всегда поддерживали порядок своими силами. Думаю, что после такого ремонта продолжат быть хозяевами двора».

Кстати, сметная стоимость работ составляет 8,5 млн рублей, в том числе 787,1 тысяч — доля софинансирования жителей по дополнительному перечню. Все благоустройство территории проходило под контролем депутатов Барнаульской городской Думы.

«При благоустройстве жители хотели сделать упор именно на большую детскую и спортивную площадку, — рассказывает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. — Кроме того, была пустующая земля между домом и торговыми рядами. Люди сразу говорили о необходимости обустроить там полноценную парковку. Это удалось, и сейчас проблема с местами для машин решилась. Все довольны, видят результаты нацпроекта. Теперь собственники квартир строят новые планы, связанные с участием дома в программе по энергосбережению».

Открыть обновленный двор планируют 1 сентября. Жители дома пригласили главу города Вячеслава Франка на праздничное мероприятия, посвященное завершению работ, и поблагодарили за возможность поучаствовать в проекте по благоустройству дворовой территории. Также они выразили готовность участвовать в других городских проектах, в следующем году они рассматривают возможность стать участниками программы энергоэффективного ремонта многоквартирных домов.

Источник: barnaul.org

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