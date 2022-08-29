В барнаульских дворах завершаются работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Барнауле на протяжении всего лета ремонт шел в 65 дворах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На благоустройство территорий возле жилых домов в общей сложности направлено 241,6 млн рублей. Большая часть денег выделена из федерального бюджета — 213,7 млн рублей, доля краевого бюджета составила — 2,2 млн рублей, городского — 11,4 млн рублей, средства жителей — 14,3 млн рублей.

Нацпроект реализуется во всех районах Барнаула. В Железнодорожном и Центральном преобразятся по 5 дворов, в Ленинском — 18, в Октябрьском — 13, в Индустриальном — 24 двора. Сейчас работы выполнены уже примерно на 75 процентов. Основная часть дворов-участников проекта заасфальтированы, идет монтаж оборудования на площадках.

«Обустраивают тротуары, асфальтируют проезды, устанавливают детское и спортивное оборудование. Проект стартовал еще в 2017 году. И за все это время отремонтировано и благоустроено более 400 дворовых территорий. Речь идет о сумме более 800 млн рублей. Благодаря нацпроекту в Барнауле в значительной мере изменились подходы к внешнему виду дворовых территорий», — пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Глава города Вячеслав Франк вместе с представителями администрации города, депутатами и общественниками проконтролировал работы на улице Попова, 79. Двор здесь изменился кардинальным образом.

Благоустройство дворов. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«В настоящее время на дворовой территории уже завершены устройство и асфальтирование тротуаров, подъездных узлов, проезда, парковочных карманов, установлено детское и спортивное оборудование, смонтировано освещение, — говорит начальник центрального ДСУ Дмитрий Эйхлер. — Мы были постоянно на связи с жителями. Собственники квартир очень активные. Они всегда поддерживали порядок своими силами. Думаю, что после такого ремонта продолжат быть хозяевами двора».

Кстати, сметная стоимость работ составляет 8,5 млн рублей, в том числе 787,1 тысяч — доля софинансирования жителей по дополнительному перечню. Все благоустройство территории проходило под контролем депутатов Барнаульской городской Думы.

«При благоустройстве жители хотели сделать упор именно на большую детскую и спортивную площадку, — рассказывает заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко. — Кроме того, была пустующая земля между домом и торговыми рядами. Люди сразу говорили о необходимости обустроить там полноценную парковку. Это удалось, и сейчас проблема с местами для машин решилась. Все довольны, видят результаты нацпроекта. Теперь собственники квартир строят новые планы, связанные с участием дома в программе по энергосбережению».

Открыть обновленный двор планируют 1 сентября. Жители дома пригласили главу города Вячеслава Франка на праздничное мероприятия, посвященное завершению работ, и поблагодарили за возможность поучаствовать в проекте по благоустройству дворовой территории. Также они выразили готовность участвовать в других городских проектах, в следующем году они рассматривают возможность стать участниками программы энергоэффективного ремонта многоквартирных домов.

Источник: barnaul.org