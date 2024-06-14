В барнаульском парке «Изумрудный» проведут обработку от комаров

Администрация парка просит ограничить нахождение в парке.
Ранее сообщалось, что барнаульский парк «Изумрудный» предлагает принять участие в необычном конкурсе.
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Сегодня, 14 июня, в 22:00 территория Изумружного парка будет обрабатываться от комаров.
Администрация парка просит ограничить нахождение в парке.
Ранее сообщалось, что барнаульский парк «Изумрудный» предлагает принять участие в необычном конкурсе.
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