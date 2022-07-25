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Жизнь

В барнаульском поселке Черницк открыли обновленную детскую площадку

23 июля в барнаульском поселке Черницк открыли обновленную детскую площадку.

Детская площадка
Детская площадка
Источник: https://barnaul.org/news/v-barnaulskom-poselke-chernitsk-otkryli-obnovlennuyu-detskuyu-ploshchadku-.html

Современный детский игровой комплекс по улице Набережной, 29 состоит из удобных и безопасных игровых элементов: качелей, горок и каруселей, качалок-балансиров для детей дошкольного возраста. Для ребят постарше установлены спортивные тренажеры. Детскую площадку обновили по краевой программе поддержки местных инициатив, стоимость работ составила 696 160 рублей, из них вклад жителей — 35 000 рублей.

Детская площадка
Детская площадка
Источник: barnaul.org/news/v-barnaulskom-poselke-chernitsk-otkryli-obnovlennuyu-detskuyu-ploshchadku-.html


Поздравить жителей Черницка с открытием благоустроенной площадки пришли глава Лебяжинской администрации Сергей Ященко и индивидуальный предприниматель Павел Авкопашвили.

Павел Авкопашвили подчеркнул, что сегодня жители проявляют активность в вопросе обустройства своей территории, готовы взаимодействовать и решать вопросы по ходу строительства:

— Совместно с органами местного самоуправления держим на контроле реализацию проектов местных инициатив. Данная площадка является заслугой каждого жителя, ведь она построена по проекту поддержки местных инициатив, а значит, общими силами вы сделали возможным ее появление.

— Я постоянно бываю в этих местах. В начале лета нами запущен серьёзный проект — озеро Варежка. Он стал точкой притяжения для местных жителей. Задача каждого ответственного политика, общественника, гражданина — помогать местным инициативам. Формировать бюджет, отталкиваясь от инициатив жителей, — правильная идея. Таким образом, все вместе мы сможем работать на благо города, — подчеркнул он.

Детская площадка
Детская площадка
Источник: barnaul.org/news/v-barnaulskom-poselke-chernitsk-otkryli-obnovlennuyu-detskuyu-ploshchadku-.html

На открытие площадки пришли дети поселка и их родители. Для них провели развлекательную программу с играми и музыкальными номерами.

Отметим, детская площадка является вторым проектом, успешно реализованным в Центральном районе в этом году по краевой программе местных инициатив. Ранее на станции Ползуново благоустроили дорогу, третьим проектом этого года станет обустройство линии освещения по переулку Благодатному в поселке Центральном.

Детская площадка
Детская площадка
Источник: barnaul.org/news/v-barnaulskom-poselke-chernitsk-otkryli-obnovlennuyu-detskuyu-ploshchadku-.html

Проект поддержки местных инициатив сегодня является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования в России. Главной его целью является вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, в развитие общественной инфраструктуры своей малой родины. Участвуя в проекте, жители непосредственно определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, вправе контролировать выполнение работ.

Детская площадка
Детская площадка
Источник: barnaul.org/news/v-barnaulskom-poselke-chernitsk-otkryli-obnovlennuyu-detskuyu-ploshchadku-.html

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