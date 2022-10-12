В барнаульском поселке Кирова продолжают возводить новую амбулаторию

Решения о строительстве врачебной амбулатории удалось добиться депутатам фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме в этом году. Работы по возведению новой амбулатории — филиала городской поликлиники № 1 стартовали летом.

Накануне ход строительных работ проконтролировали первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов и городской депутат, главный врач поликлиники № 1 Елена Азарова.

По словам Даниила Бессарабова, только в марте этого года в поселке Кирова были развалины некогда работающей амбулатории, спустя полгода здесь строится современное здание, предназначенное для оказания качественной медицинской помощи.

Строительство врачебной амбулатории в поселке Кирова. Фото: пресс-служба «Единой России»

«В марте 2022 года мы вместе с жителями выезжали сюда, тогда это были жуткие развалины. Сегодня в рамках реализации народной программы „Единой России“ здесь строится новая врачебная амбулатория, в которой очень нуждались местные жители», — отметил парламентарий.

Как напомнила главный врач поликлиники № 1 Елена Азарова, филиал поликлиники в поселке Кирова площадью более 550 кв. метров будет построен на улице Краевой в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели выделено 77 миллионов рублей.

«Как мы отмечали ранее, здесь будет несколько функциональных зон: для взрослых с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера, гинеколога, процедурным и прививочным, а также с дневным стационаром на две палаты и шесть койко-мест и зона для детей с кабинетами педиатров, процедурным и прививочными кабинетами», — напомнила Елена Азарова.

Также для комфорта местных жителей возле амбулатории благоустроят территорию. Открытие врачебной амбулатории запланировано в декабре.