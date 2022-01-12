12 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Бийске планируют построить еще один мост примерно в середине города

В Бийске новый мост через Бию планируют построить в микрорайоне Зеленый Клин, сообщает «Бийский рабочий».

Коммунальный мост Бийска.
Коммунальный мост Бийска.
Пресс-служба мэрии Бийска.

Где именно может появиться мост — еще предстоит решить. Один из вариантов — район речного порта и понтонного моста.

Наиболее предпочтительным власти рассматривают вариант размещения между коммунальным и понтонным мостами.

«Видя, как изменилась транспортная инфраструктура города, мы запроектировали кольцевую развязку на Зеленом Клине, и мост должен стоять там же. Надо заходить в проект, вести изыскательские работы, чтобы понимать, насколько это вообще реально. Но мост нужен в середине города», — пояснил глава Бийска Александр Студеникин.

В Бийске монтируют понтонный мост.
В Бийске монтируют понтонный мост.
скрин с видео digibi.ru

Как отмечает издание, в наукограде давно говорят о необходимости менять дорожную сеть города.

«Сегодня почти все дороги Бийска упираются в узел Вокзала. Решить проблему должна была дорога по дамбе в сторону коммунального моста и комплекс „примыкающих“ мероприятий — строительство развязки напротив ТЦ „Стиль“ (уйти с которой можно было бы не только на дамбу, но и в микрорайон 16а) и расширение дороги по улице Советской — с Зеленки и далее — до четырех полос», — уточняет издание.

Однако пока что ничего из запланированного реализовать так и не удалось.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость