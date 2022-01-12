В Бийске планируют построить еще один мост примерно в середине города

Где именно может появиться мост — еще предстоит решить. Один из вариантов — район речного порта и понтонного моста.
Наиболее предпочтительным власти рассматривают вариант размещения между коммунальным и понтонным мостами.
«Видя, как изменилась транспортная инфраструктура города, мы запроектировали кольцевую развязку на Зеленом Клине, и мост должен стоять там же. Надо заходить в проект, вести изыскательские работы, чтобы понимать, насколько это вообще реально. Но мост нужен в середине города», — пояснил глава Бийска Александр Студеникин.
Как отмечает издание, в наукограде давно говорят о необходимости менять дорожную сеть города.
«Сегодня почти все дороги Бийска упираются в узел Вокзала. Решить проблему должна была дорога по дамбе в сторону коммунального моста и комплекс „примыкающих“ мероприятий — строительство развязки напротив ТЦ „Стиль“ (уйти с которой можно было бы не только на дамбу, но и в микрорайон 16а) и расширение дороги по улице Советской — с Зеленки и далее — до четырех полос», — уточняет издание.
Однако пока что ничего из запланированного реализовать так и не удалось.