В Бийске планируют построить еще один мост примерно в середине города

В Бийске новый мост через Бию планируют построить в микрорайоне Зеленый Клин, сообщает « Бийский рабочий ».

Где именно может появиться мост — еще предстоит решить. Один из вариантов — район речного порта и понтонного моста.

Наиболее предпочтительным власти рассматривают вариант размещения между коммунальным и понтонным мостами.

«Видя, как изменилась транспортная инфраструктура города, мы запроектировали кольцевую развязку на Зеленом Клине, и мост должен стоять там же. Надо заходить в проект, вести изыскательские работы, чтобы понимать, насколько это вообще реально. Но мост нужен в середине города», — пояснил глава Бийска Александр Студеникин.

В Бийске монтируют понтонный мост. скрин с видео digibi.ru

Как отмечает издание, в наукограде давно говорят о необходимости менять дорожную сеть города.

«Сегодня почти все дороги Бийска упираются в узел Вокзала. Решить проблему должна была дорога по дамбе в сторону коммунального моста и комплекс „примыкающих“ мероприятий — строительство развязки напротив ТЦ „Стиль“ (уйти с которой можно было бы не только на дамбу, но и в микрорайон 16а) и расширение дороги по улице Советской — с Зеленки и далее — до четырех полос», — уточняет издание.

Однако пока что ничего из запланированного реализовать так и не удалось.