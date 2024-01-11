В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать знаменитый советский памятник "Алеша"

Депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать и перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты заявили, что внесли в городской совет Пловдива предложение о переносе памятника до конца 2024 года. Если решение будет положительное, то "Алешу" установят в Музее коммунистического искусства.

Памятник представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток.

Справка Прототипом "Алеши" стал Алексей Скурлатов из Алтайского края. В 1941 он ушел на фронт, дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года. В годы войны он участвовал в Курской битве, служил в 217-й танковой бригаде, 234-ом артиллерийском полку. Среди наград - орден «Красной звезды», медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Алтайского края Карлин отправил "ноту мира" чиновникам Болгарии из-за осквернения памятника Алеше.

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