В чем сила? Эксперты впервые обсудили характер жителей Алтайского края и культурный код региона

География и история Алтайского края сформировали уникальный тип региональной культуры и совершенно особый тип ментальности: создали культурный код - ключ к пониманию общества, особенности, определяющие наши стереотипы, намерения и действия. Как формировался и в чем состоит алтайский характер, как усилить культурное наследие региона - эти вопросы впервые обсудили за круглым столом известные эксперты от науки и культуры, образования и спорта, бизнеса и общественных организаций.

Ультраконтинентальность и равноудаленность

«Алтайский край - уникальный регион в плане географии. Есть она базисная вещь - мы очень удалены от морей и океанов, - начал свой доклад кандидат географических наук, доцент АлтГУ Александр Кротов. - Сейчас появился новый термин - «ультраконтинентальная территория». Так вот, мы самые ультраконтинентальные в России, наряду с Тывой и Республикой Алтай, но они гораздо меньше заселены».

По словам ученого, самое центральное место в мире - это условная точка на границе Восточно-Казахстанской области и китайским Синьцзяном - это всего в 300 километрах от нас.

Такая удаленность имела свои исторические плюсы. «До прихода Российской империи здесь не было ни государственности, ни каких-то технологий. Поэтому ассимиляция происходила быстро и с большим успехом», - говорит Кротов.

Сюда пришли представители русского, мордовского, украинского, белорусского, польского этноса, плюс немного прибалтов, и в последнее время есть вкрапления среднеазиатских и кавказских народов. В результате наш регион стал типично азиатским, но с европейским лицом. Хотя географически мы находимся в Азии, у нас европейская культура, образование, традиции.

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

«Сюда пришли люди очень сильные и смелые, - считает эксперт. - Тяжело, знаете ли, идти из Европейской части в Сибирь без железной дороги в XVIII-XIX веках».

Регион стал важнейшим сырьевым ресурсом для страны, и этот характер прослеживается до последнего момента. Только сырье меняется - сначала серебро, потом медь, пушнина. Затем, в Великую Отечественную войну, территория оказалась важна в плане эвакуации. И, конечно, всегда был важен наш земельный клин. Сейчас Алтайский край занимает первое место в России по площади пашни.

Адаптивность и дружба

Заместитель директора краеведческого музея Ольга Филиппова как историк «копнула глубже» текущей экономической ситуации. Она рассказала, что разнообразие природных ландшафтов позволяло территории Алтайского края быть заселенной всегда. Человек находил не просто пристанище, но удобное место постоянного проживания. Люди жили здесь с каменного века.

«Здесь не было времен, когда регион был пустым, - сказала Филиппова. - В эпоху бронзы здесь уже строили постоянные жилища. Природные ресурсы манили сюда людей во все времена. Примечательно, что современный человек живет в тех же местах, памятники археологии находятся рядом с поселениями».

Природа Алтайского края Алтайский биосферный заповедник

Есть некоторые традиции и черты характера людей, которые передавались из поколения в поколения и буквально дошли до наших дней. Резкоконтинентальный климат во все времена делал людей более адаптивными. Сибиряков не случайно считают самыми выносливыми и сильными, способными быстро привыкать к любым изменениям.

«Еще одна черта наших людей - способность быстро объединяться, - считает эксперт. - Такой дружбе способствуют широкие пространства. Это хорошо видно у степняков, например, в Кулунде. Они быстро собираются, для них не проблема провести какую-то акцию, спортивный или культурный фестиваль. В горах замкнутое пространство. Поэтому населявшие их представители старожильческой культуры совсем другие, гораздо более обособленные».

Полиэтничность региона, по словам Ольги Филипповой, тоже стала причиной особенной дружелюбности и открытости жителей края. Несколько волн миграции из разных областей исторически, веками сложили пеструю народную мозаику, поэтому наши жители отличаются толерантностью.

Лица Шукшинского фестиваля. Анна Зайкова.

Настоящие подвижники

Юрий Абдулаев, председатель профсоюзов работников народного образования и науки, отметил другую уникальную особенность жителей края - стремление передать знания другим. На Алтае есть два примера: уникальное для России движение сельских учителей-просветителей имени Степана Титова и клуб «Учитель года Алтая».

Это общественные организации, которые стали школой роста для тысяч учителей в крае. Помимо своей основной работы участники этих клубов стали создателями музеев, исследователями, организаторами экспедиций, семинаров и других просветительских акций.

«Это удивительная особенность характера - стремление сделать что-то не только для того, чтобы удовлетворить свои собственные профессиональные амбиции, но и подтянуть коллег, убедить, что и у них тоже получится и даже лучше. Причем делается это в редкие учительские выходные. Они делятся своим сердцем, душой, умом, руками, - сказал Абдулаев. - Такая пассионарность - это часть уникального кода наших жителей».

Возможно, на это повлияла опять же география региона: Алтайский край - лидер по количеству сельских и малокомплектных школ в России.

В сельской школе. altapress.ru

Гении места

В продолжение темы особенного характера эксперты круглого стола не раз вспоминали «звездные» имена, а имя Шукшина в разных вариациях и вовсе прозвучало около 70 раз за полтора часа.

Министр культуры Елена Безрукова говорит, что в целом вся культура крутится вокруг человека, и поэтому самые известные герои и есть воплощение самых ярких черт характера жителей всего региона. Вокруг этих имен в крае ведут системную работу - мемориальные музеи, фестивали, издательские проекты.

«Возьмем Шукшина, Калашникова, Титова, Золотухина и попробуем увидеть общие черты, - предложила министр. - Это все выходцы из сел и деревень Алтайского края, это все люди с очень трудной судьбой. Золотухин пролежал три года прикованным к кровати, до десятого класса ходил с костылями, по семье Шукшина все жернова истории прошли… Им пришлось делать рывок, чтобы выйти на всероссийскую или даже мировую орбиту. Это наши черты характера: высокая пробивная способность, адаптивность, умение выживать в сложнейших условиях».

Гора пикет. Шукшинские чтения. 2019 год. altapress.ru.

Эту мысль подтвердил чемпион мира по дзюдо, депутат АКЗС Иван Нифонтов. «Трудные времена рождают сильных людей, - сказал он. - Наших спортсменов хорошо знают за рубежом. Наша сила в традициях, в способности преодолевать барьеры, искать новые возможности и развиваться вопреки всему».

Елена Безрукова назвала еще несколько важных, на ее взгляд, черт, на которые обращают внимание представители других регионов и стран: надежность и преданность.

«Может быть, отдаленность от центральных территорий, относительная обособленность, неприкосновенность дает в хорошем смысле заморозку культурно-нравственных ценностей, традиций, привязанности к своей земле», - сказала Елена Безрукова.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

Уехать, чтобы вернуться

Министр отметила, что все «герои земли алтайской», хотя и стартовали в высшие эшелоны, но продолжали иметь тесную связь с малой родиной и гордились своей принадлежностью к региону.

Все они возвращались и старались принести пользу не только своей семье, но и своей земле. И, безусловно, идентифицировали себя с местом, где родились. Калашников, например, говорил: «Я был и остаюсь алтайским парнем», Золотухин руководил театром, построил храм у себя в селе.

Еще одна черта всех этих героев - такой эффект Микеланджело. Они развивали сразу много способностей. Калашников часто говорил, что если бы не стал оружейником, то был бы писателем. С этой стороны его знают только исследователи. Шукшин в равной степени состоялся и в кино, и в литературе. Сложно сказать, чего больше было в Золотухине - театра или кино, литературы или вокала.

«Широта таланта - отличительная особенность всех этих людей», - подытожила Безрукова.

Фестиваль Роберта Рождественского, 2023. Екатерина Карзова

Повернуться лицом в будущее

Радужным воспеваниям героев и сильного характера жителей края на круглом столе противоречила точка зрения генерального директора студии креативных решений OSTRO и проекта «Родился - пригодился» Никиты Тушева, который заявил, что в обсуждениях культурного кода эксперты смотрят только в прошлое.

«Мы забываем подключать прошлое к настоящему, прокладывать дорожку к тому, кем мы являемся сейчас, - сказал Тушев. – Пройдет какое-то время и молодежь перестанет воспринимать эти прошлые примеры Шукшина, Золотухина и прочих. Это самое страшное – жить в прошлых достижениях и думать, что мы все такие же классные. Давайте займемся актуальными примерами».

Интернет. Pixabay.com

Тушев считает, что нужно больше применять современные форматы общения с молодым поколением, подключать инструменты маркетинга и рекламы.

«Не хочу никого обидеть, но Шукшинские чтения из года в год выглядят одинаково, - сказал эксперт. – Не подключены никакие современные способы коммуникации с новой целевой аудиторией. Нужно делать традиционные события про известных людей, но делать такими, какими их хотят видеть молодые люди. А пока получается, что мы много говорим о важном, но при этом никого не интересуем».

Как эксперт проекта «Росмолодежь.Гранты» Тушин много ездит по России и говорит, что не знакомые с краем люди вообще не знают, что у нас тут есть цивилизация. «Я рассказываю, что у нас тут тоже все европейское, и не надо меня удивлять «вайфаем». Думают, что мы на каком-то отшибе живем и колесу молимся. В общем, у нас огромный потенциях, но работать с ним надо в рамках 2023 года», - говорит Тушин.

Кино про Чуйский тракт

«Я видел социологическое исследование. Его целью было выявление имен, которые сами жители Алтайского края отождествляют с регионом, - рассказал Дмитрий Шарабарин, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая. - И там в первой десятке Шукшин, Евдокимов, Калашников, Золотухин, Рождественский, Титов. Все эти люди уехали из края, но людьми они осознаются как свои, родные, как часть как раз культурного кода».

Дмитрий Шарабарин. Личный архив.

15 лет Шарабарин занимался чисто документальным кино, и накопилось уже порядка 20 фильмов, связанных с исторической ретроспективой – о горнозаводских мастерах и инженерах, алтайских казаках, основавших форпост, столыпинских переселенцах, эвакуированных в годы войны тысячах заводских рабочих, целинниках. Кинематографисту хочется, чтобы наряду с великими сынами Алтая и эти люди влились в современную историю.

Шарабарин назвал Чуйский тракт символом Алтайского края и связи между поколениями и эпохами. Он рассказал, что сейчас начинается работа над игровым веб-сериалом об этой знаковой дороге. «В этом есть символизм. Мы будем рассказывать о героях в контексте истории и современности», - сказал эксперт.

Чуйский тракт. Фото: Антон Петров.

О чем еще говорили эксперты

Александр Кротов, преподаватель геополитики, кандидат географических наук, доцент АлтГУ:

- Алтайский край близок к сибирским агломерациям - новосибирской, прокопьевско-новокузнецкой, томской. Есть возможность создания внутри страны больших региональных кластеров, в том числе крупных корпораций в нескольких отраслях - сельхозмашиностроение, IT, биофармацевтика.

Кротов также отметил, что в последние 20 лет мировая геополитическая картинка очень сильно меняется. Происходит столкновение больших экономик. «В этом смысле наша территория может интересно заиграть, - говорит эксперт. - Мы ближе всех к центральноазиатским странам. Барнаул к семи столицам мира ближе, чем к Москве».

Алтайский край может сыграть ведущую воль с формировании экономических и культурных связей с Востоком (Китай, Средняя Азия, Индия, Вьетнам, Корея и т.д.) и стать одним из ключевых экономических регионов России – логистическим, кадровым и промышленным хабом в новых условиях.

Российские ресурсы могут быть инвестированы именно в Алтайский край, и региону важно этот шанс не упустить.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Луиза Исаева, директор краевого штаба студенческих отрядов:

- Наших студентов видно везде. На любых сборах на российском уровне наши ребята - самые творческие, открытые и душевные и дружат со всеми. В общем-то, мы все из одного и того же человеческого материала сделаны, но алтайские все же отличаются - каким-то особым огоньком, которым заражают всех вокруг.

Наши студотряды трижды брали знамя лучших в стране. В прошлом году нам отдали сразу два знамени, такого не было ни у кого и никогда. У нас в отрядах состоят 3,5 тыс. человек, которые трудятся на многих важных российских и международных объектах.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова Дмитрий Лямзин

Татьяна Егорова, директор краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова:

- Алтай - литературоцентричный регион, один из самых больших по количеству литературных чтений. И наши писатели и поэты в своих произведениях богато раскрашивают именно наших людей и наш край.

Наша любовь к родине известна далеко за ее пределами. Я с гордостью говорю, что в сентябре мы будем принимать на своей площадке третий Всероссийский семинар по краеведению, куда съедутся представители 46 регионов. Эта безграничная любовь передается всем наших коллегам и друзьям в других регионах. Все, кто еще был у нас, хотят на Алтай.

Дмитрий Петренко, председатель Союза художников Алтайского края:

- Есть ли в нас Шукшин и Рождественский? Нет не то, что мы у них прочитали, в виде энергии, с которой они создавали свои произведения. Много ли в нас того, что было в героях, которыми мы восхищаемся и которыми гордимся? Важно ухаживать за корнями, чтобы появились какие-то плоды.

Сергей Мансков, кандидат филологических наук, директор «Кванториум 22»:

- О силе края. Я как-то водил по Алтаю московский театр Табакова. Они посидели на Пикете молча, потом встали, и ни один из них не отряхнул штаны.