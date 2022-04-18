В этом году проектный институт «Сибгипросельхозмаш» отмечает 60 лет с момента основания

Изначально на «Сибгипросельхозмаше» лежала ответственная задача — проектирование Алтайской группы заводов, которые выпускали трактора, комбайны, двигатели для них и другую сельхозтехнику. Более 50 предприятий, составляющих огромный промышленный потенциал Алтайского края, были спроектированы специалистами «Сибгипросельхозмаша», а за всю историю — более 200 объектов, играющих важную роль в жизни края. Но география работ не ограничивалась лишь алтайским регионом, профессионализм наших проектировщиков и их добросовестный подход к своему делу были известны на весь Советский Союз.

Важный этап в жизни общества связан с газификацией Алтайского края, где снова решающую роль взял на себя «Сибгипросельхозмаш», став в соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 19.11.1993 г. № 335 головным институтом по разработке технической документации объектов газификации края.

Благодаря наработанному опыту и высокой квалификации сотрудников «Сибгипросельхозмаша», в рамках программы газификации было проложено более 2000 км газовых сетей, газ пришел во многие села края, сделав жизнь их жителей комфортнее и безопаснее. «Сибгипросельхозмаш» разработал более 150 проектов газоснабжения Тальменского, Первомайского, Павловского, Косихинского, Троицкого, Зонального, Алтайского, Красногорского и многих других районов, городов Бийска, Белокурихи, Барнаула.

В настоящее время сферой деятельности «Сибгипросельхозмаша» является проектирование предприятий машиностроения, энергетики, объектов стройиндустрии и деревообработки, предприятий агропромышленного комплекса, средств связи, складов ГСМ и ЛЖВ, объектов транспортного хозяйства, жилищно-коммунального назначения, сетей энергообеспечения, газоснабжения объектов промышленности и ЖКХ, обследование строительных конструкций зданий и сооружений.

За последние годы «Сибгипросельхозмаш» участвовал в реализации значимых объектов строительства и реконструкции для таких заводов, как ОАО «Кучуксульфат», Рубцовский филиал АО «Алтайвагон», АО «Барнаульский патронный завод» и др.

На сегодняшний день наиболее крупными проектами являются: инновационные объекты федерального значения: технопарк ООО «АлтайБиоТех» в г. Бийске, технопарк ООО «УК ПТ «Юг Алтая» в Рубцовске; строительство угольной котельной мощностью 70 МВт в Забайкальском крае

​Хочется пожелать коллективу «Сибгипросельхозмаш» по-прежнему придерживаться высоких стандартов в своей работе, сохраняя и приумножая славу одного из старейших и ведущих проектных институтов.

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