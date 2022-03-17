В 2021 году при активном участии барнаульцев благоустроили, построили и отремонтировали за счет бюджета около 70 городских объектов

Это стало возможным благодаря участию в проектах «Городская среда» и «Инициативное бюджетирование». Оба проекта реализуются властью города при поддержке Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» и предполагают обязательное участие самих жителей.

По словам заместителя Барнаульской городской Думы, депутата фракции «Единая Россия» Сергея Струченко, в прошлом году в рамках проекта «Городская среда» по инициативе жителей благоустроено 65 дворовых территорий многоквартирных домов на сумму 148 млн рублей, а также две общественных территории: аллея на ул. Герцена и Мизюлинская роща.

«Традиционно эта работа проводилась с участием барнаульцев. Они определяли виды работ во дворах, готовили проекты благоустройства на конкурс по отбору заявок, контролировали ход работ. Я, как член общественной комиссии по отбору заявок, отметил высокую степень проработанности и готовности каждого проекта к реализации», — рассказал депутат.

Он отметил, что из года в год качество подготовки проектов благоустройства становится лучше. Это свидетельствует о вовлеченности горожан в процесс благоустройства и заинтересованности городской власти, которая в формировании комфортной среды для жизни горожан.

Проект Мизюлинской рощи. barnaul.org.

«Общественные территории также определялись с учетом мнения жителей. Ежегодно администрацией города организуется общественное голосование за объекты, которые будут включены в проект. Затем каждый проект, получивший наибольшую поддержку горожан и включенный в реализацию, на протяжении всего периода работ неоднократно согласовывается с жителями. Они проявляют большую заинтересованность, буквально каждый метр территории благоустраивался под их чутким контролем», — поделился народный избранник.

Другой проект, дающий возможность горожанам проявить инициативу в обустройстве близлежащей территории так и назван «Инициативное бюджетирование».

По мнению председателя комитета Барнаульской городской Думы по законности и местному самоуправлению, члена фракции «Единая Россия» Ивана Огнева, за короткий срок проект поддержки местных инициатив стал одним из эффективных инструментов вовлечения барнаульцев в управление бюджетом территорий.

«Говоря о работе администрации города в текущем периоде, отмечу, что команда мэрии понимает необходимость прислушиваться к жителям, и стремится эффективно решать их проблемы, — отметил депутат. — С недавнего времени у власти появился еще один интересный механизм взаимодействия с жителями — проект инициативного бюджетирования. Это когда люди сами принимают решение, что им необходимо, получают поддержку большинства жителей данной территории и подают проект на конкурс».

Благоустройство по программе инициативного бюджетирования. Источник: пресс-служба администрации города Барнаула

Иван Огнев признался, проект реализуется недавно. Не все еще о нем знают, да и до сегодняшнего года воспользоваться им могли лишь жители сельской местности. Теперь, благодаря инициативе барнаульских единороссов все изменилось. Обсудив вопрос на заседании своей фракции, заручившись поддержкой партии, комитет по законности и местному самоуправлению БГД с профильными службами администрации города разработали пакет документов для того, чтобы проект стал доступен и жителям города.

«В прошлом было отремонтировано 3 участка дорог в пригороде, в этом году ждем первые объекты в черте города. Всего планируется реализовать 22 проекта. Это, к примеру — обустройство линии наружного освещения на ул. Юбилейной в с. Гоньба, аллеи по ул. Г. Исакова от ул. Шукшина, до ул. Солнечная Поляна, появление различных спортивных проектов, асфальтирование межквартальных проездов и многое другое. Важность данного проекта в том, чтобы инициативу проявили именно жители. Тогда в короткие сроки, дожидаясь попадания объекта в какую-либо долгосрочную программу, можно в достаточно сжатые сроки и при очень небольшом софинансировании жителей, получить желаемый результат. Для жителей города мы установили самую минимальную планку — 5% софинансирование жителей. Остальную сумму добавляет бюджет города», — резюмировал он.

Напомним, в эту пятницу, 18 марта, глава краевой столицы Вячеслав Франк представит депутатам Барнаульской городской Думы отчёт о деятельности администрации за прошлый год. О том, что еще было сделано в Барнауле в прошлом году, читайте на нашем сайте.