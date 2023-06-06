За здоровый бизнес! В Алтайском крае прошла летняя Спартакиада предпринимателей

«За здоровый бизнес!» — под таким лозунгом 3 июня в Барнауле в спортивном клубе «Темп» состоялась IV летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Церемонию открытия праздника спорта посетили почетные гости — Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, начальник Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев и министр спорта региона Максим Рябцев.

Приветствуя участников, губернатор региона Виктор Томенко отметил, что мероприятие становится традиционным в крае, с каждым годом расширяется представительство муниципалитетов. В этом году свои спортивные навыки демонстрируют предприниматели Барнаула, Бийска, ЗАТО Сибирский, Красногорского и Шипуновского районов, впервые участвуют представители Алейска, Рубцовского и Ребрихинского районов. Губернатор поблагодарил представителей бизнеса за активную жизненную позицию, за вклад в развитие экономики и социальной сферы региона и пожелал успехов в основной деятельности и в спорте.

В Барнауле состоялась IV летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Фото: Антон Червяков.

В состав 18 команд-участниц Спартакиады вошли любители здорового образа жизни и спорта, предприниматели, руководители, самозанятые, которые состязались в 11 дисциплинах: эстафета, стритбол, бадминтон, гиревой спорт, футбол, настольный теннис, шахматы, петанк, дартс, пляжный волейбол, стрельба из лука.

Мероприятие было организовано при поддержке управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Министерства спорта Алтайского края под эгидой регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Евгений Госьков отметил, что интерес к спартакиаде со стороны предпринимательских объединений ежегодно растет.

Когда у нас родилась идея объединить спорт и тех представителей власти, которые отвечают за развитие бизнеса, мы обратились за поддержкой в региональное министерство спорта, и там нас как будто ждали. Сразу же нашлись точки соприкосновения со многими спортивными федерациями, которые охотно нам помогли, плюс мы получили поддержку от других ведомств, которые и сами периодически выставляют команды на нашу спартакиаду, — рассказал Евгений Госьков. — Конечно, очень радует, что наш проект прирастает сельскими муниципалитетами. Уже сегодня к нам присоединились, например, рубцовчане и ребрихинцы. Причем отмечу тот позитивный фактор, что делегации новичков возглавляют главы районов. В частности, Людмила Шлаузер приехала во главе команды Ребрихинского района. Другими словами, наша основная идея объединения органов власти и структур предпринимательства находит все больше понимания. И наш лозунг «За здоровый бизнес!», на мой взгляд, очень удачно и с разных сторон отражает главную миссию таких праздников спорта. Поэтому первый и самый главный итог спортивного праздника закономерен — мы обновили рекорд по количеству участников: на старт состязаний в составе 18 команд вышло более 300 человек!

Следом и сама Людмила Шлаузер рассказала, как делегация одного из самых спортивных районов края решилась на дебют в Спартакиаде предпринимателей.

Ребрихинский район на протяжении многих лет остается флагманом сельского спорта в крае, поэтому наше участие в спартакиаде бизнеса было только делом времени. Среди предпринимателей нашего муниципалитета много тех, кто не единожды помогал нам в проведении финалов летних и зимних краевых олимпиад сельских спортсменов, многие из них сами с удовольствием занимаются спортом, ведут активный образ жизни, и они охотно согласились дебютировать сегодня. Очень приятно проникнуться дружественной атмосферой. С первых минут по приезду мы поняли, что наша команда надолго заразится спортивным духом, а наше участие в последующих спартакиадах не заставит себя ждать, — рассказала Людмила.

Глава Красногорского района Андрей Вожаков не только возглавил свою команду, но и сам принял участие в состязаниях.

Это наша вторая спартакиада, в прошлом году команда Красногорского района дебютировала и сразу заняла третье место, поэтому и сегодня хотелось бы выступить не хуже, — говорит Андрей. — Хотя, очевидно, в этом году конкуренция будет большая, хотя бы потому, что команд стало больше. Но это только радует, чем больше спортивного азарта, тем интереснее. В этом году постарались «закрыть» все виды спорта. Но важнее, конечно, само общение. Спортивный корпоратив - это здорово! Уверен, общение в непринужденной физкультурной обстановке поможет многим предпринимателям и представителям власти находить больше точек соприкосновения в дальнейшем. И приятно, конечно, что Губернатор Алтайского края Виктор Томенко нашел возможность приехать на открытие соревнований. Поддержку от руководителя региона трудно переоценить.

В Барнауле состоялась IV летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Фото: Антон Червяков.

В этом году перечень соревнований был расширен: добавился волейбол и командная эстафета. А еще праздник спорта был дополнен локациями для детей, сделав его семейным. Пока родители выясняли, кто сильнее-быстрее-сообразительнее, дети были заняты в игровой зоне, принося родителям баллы за успешное прохождение заданных препятствий.

На всех площадках развернулась серьезная борьба: чем больше побед у команды, тем выше шансы взять кубок Спартакиады. Необходимо было принять участие как минимум в пяти спортивных направлениях, заняв, конечно же, место как можно выше.

По итогам соревнований тройка лидеров определилась следующим образом. Третье место забрала команда структуры поддержки предпринимательства, забрав первое место в петанке, второе место в футболе, третье место в бадминтоне и гиревом спорте.

Второе место — команда под флагом «Опора России», взяв первое место в дартсе, второе в волейболе, третье в шахматах. Так же в этом году дополнительно в зачет шли призовые места по не спортивным площадкам, там команда «Опоры» смогла принести в свою копилку целых 23 очка!

Несомненным лидером по количеству призовых мест стала команда предпринимателей Родинского района, забрав четыре первых места по бадминтону, стритболу, волейболу, гиревому спорту и третье место по дартсу. Интересно отметить, что родинцы принимают участие в Спартакиадах все четыре года, и к победе шли поступательно: с 4-го места в 2019 году к первому в 2023-м!

В этом году помимо кубков, медалей и дипломов участников наградили и партнеры Спартакиады. Так, Центр здоровья и спорта River для всех участников предоставил скидку на посещение банного комплекса, а победителей Спартакиады ждал сертификат на 2 часа в парилку. Сертификаты на покупку кофе в кофейне Freeman's, подарки от бутика модных аксессуаров Stefan, сертификаты от барбершоп «Премьер лига», пакет с продукцией от марки «Зимаречье», подарочные сертификаты на полный доступ к тайм-менеджменту от бизнес-школы City Business School. Для победителей — сертификат на 20000 рублей на получение услуг агентства GNAnalytics. Свои силы вне зачета можно было попробовать на конкурсе по перетягиванию Lada Vesta SW Cross, представленную официальным дилером LADA в Алтайском крае «Автоцентр ЮГ». Самым сильным и быстрым оказался силач Андрей из ЗАТО Сибирский - 15.64 секунды, второе время у Александра из команды Алейска - 16,51, третьим стал рубцовчанин Сергей - 17.55. Так же в этом году каждый участник смог отчеканить монету с логотипом Спартакиады. Локацию для чеканки, как и сами монеты, предоставила ювелирная мануфактура «Вегнер».