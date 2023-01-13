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Журналисты сегодня отмечают День российской печати. Интересно, насколько внимательно вы читаете сайт altapress.ru. Вот тест, где нужно отличить правду от «уток». Кря-кря!
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