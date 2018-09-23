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В Кемерове нашли 47-летнего дезертира, который скрывался от полиции почти 25 лет

В Кузбассе полиция нашла дезертира, который оставил военную службу еще летом 1994 года, сообщает ren.tv. Он добровольно обратился в следственный отдел, и в связи с истечением срока давности его уголовное дело прекратили.

Военные, армия.
Военные, армия.
Анна Зайкова.

Мужчина родился в городе Зеленогорский в 1971 году. Он служил в Красноярском крае, а в июле 1994 года пустился в бега. Дезертира объявили в розыск, против него возбудили уголовное дело.

В течение этих лет расследование уголовного дела периодически приостанавливалось, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Оперативники по крупицам собирали информацию о разыскиваемом <…> При этом данные о местонахождении мужчины постоянно менялись.

После того, как беглеца нашли в Кемеровской области, ему предложили легализовать свое положение.

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