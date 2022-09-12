12 сентября
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Жизнь

В «космос» — за полчаса. Как выглядит барнаульская улица с эффектным названием

Мы изучаем улицы, о которых многие жители города никогда не слышали. Сегодня altapress.ru побывал на ул. Космической. Правда, здесь никогда не приземлялись космонавты. А вместо звезд на голову падают яблоки, цветут гортензии и лают негостеприимные псы.

Ул. Космическая в Барнауле.
Ул. Космическая в Барнауле.
Altapress.ru.

Космическая расположена в пос. Плодопитомник. Улица широкая и просторная. Но асфальт будто побит метеоритным дождем.

Нас встречают небольшие дома. Вот у одного такого на заборе вьется живая изгородь.

Практически напротив каждого дома расположены гаражи и сарайки. Там местные жители хранят садовый инвентарь и строительные материалы.

Посередине улицы стоит высокий коттедж с бетонной оградой. Рядом с ним лежат обломки кирпичей.

Ул. Космическая в Барнауле.
Ул. Космическая в Барнауле.
Altapress.ru.

В конце улицы находится кирпичный теремок с низкой деревянной оградой и большой черной собакой.

Наш корреспондент сфотографировал ее, но изрядно напугался.

Ул. Космическая в Барнауле.
Ул. Космическая в Барнауле.
Altapress.ru.

Самые роскошные коттеджи из желтого кирпича тоже находятся в конце Космической. Здесь их всего два. Ворота одного из них были настежь открыты. Видимо, хозяева не боятся непрошенных гостей.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье в «космосе». Прямо на ул. Космической продают дачу и дом. Первую — 35 кв. м отдадут за 250 тыс. рублей. Второй — 230 кв. м без отделки стоит 6 млн рублей.

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