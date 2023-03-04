4 марта
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Жизнь

В мировой тур отправятся виртуальные участники группы ABBA

Квартет ABBA отправится в мировое турне в виртуальном составе, пишет Variety.

Микрофон.
Микрофон.
открытые источники (CC0)

В 2022 году состоялось выступление ABBA Voyage в специально выстроенной для выступлений цифровых исполнителей арене. Концерты проходили в Лондоне.

И на открытие прибыли все участники группы.

На концертах выступают цифровые «молодые» версии участников группы. Концерты собрали около миллиона зрителей из разных стран. Теперь шоу будет проходить на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру, указывает Газета.Ru.

О проекте

Проект с цифровыми копиями музыкантов создавался почти шесть лет. Автор — Джордж Лукас — использовал технологию Motion-capture Light & Magic для создания ABBA-tars. Именно так артисты выглядели в 1979 году. Подобные попытки оцифрованных выступлений уже не редкость.

О группе

ABBA — шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972—1982 годах и названный по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.

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