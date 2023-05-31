Жили-были. В Молодежном театре Алтая устраивают творческую лабораторию по повестям Петровского времени

Лаборатория состоится 17 июня. Постановочные группы продемонстрируют свои наработки на малой сцене театра.

"МТА взорвет стандарты представления о русских сказках", - заявляют в пресс-службе театра.

После показов состоятся обсуждение и голосование. Лучший эскиз в будущем сезоне станет полноценной постановкой.

Творческая лаборатория по повестям Петровского времени Молодежный театр Алтая

Каждый желающий может присутствовать на показе эскизов. Для этого нужно забронировать себе место в зрительном зале на платформе «ТаймПэд» - за раз можно занять до трех кресел. Записаться можно сразу на все четыре показа.

"Весь день субботы 17 июня, с 10:00 до 18:00, вы проведете в уникальной компании фантастически креативных людей театра", - заявляют в ведомстве.

Ранее на сцене молодежного театра Алтая впервые выступил любительский коллектив и шокировал зрителей.