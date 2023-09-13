13 сентября
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Жизнь

В Новосибирске исчез траурный мемориал главе ЧВК "Вагнер" Пригожину

В Новосибирске пропал мемориал который основали после гибели Пригожина. Он должен был просуществовать 40 дней, но простоял только половину срока, сообщает "Царьград".

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин
Скриншот видео

Новосибирцы сделали мемориал около офиса ЧВК.

В первый день туда принесли портреты Пригожина и командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, а также флаги отряда и рисунки.

Ранее экстрасенсы рассказали, жив ли Евгений Пригожин.

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