В Новосибирске исчез траурный мемориал главе ЧВК "Вагнер" Пригожину

В Новосибирске пропал мемориал который основали после гибели Пригожина. Он должен был просуществовать 40 дней, но простоял только половину срока, сообщает " Царьград ".

Новосибирцы сделали мемориал около офиса ЧВК.

В первый день туда принесли портреты Пригожина и командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, а также флаги отряда и рисунки.

Ранее экстрасенсы рассказали, жив ли Евгений Пригожин.