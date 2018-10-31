В Сибири женщина родила прямо у кассы в супермаркете

В городе Называевск Омской области беременная женщина отправилась за покупками в супермаркет, и родила прямо у кассы в магазине. Видеозапись произошедшего опубликовало местное издание « НГС Омск ».

Роды у покупательницы приняла кассир и подруги женщины, которые пришли с ней. Роды прошли быстро, до приезда медиков: спустя несколько минут ребёнок уже лежал у матери на животе. По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему спокойно и с пониманием.

«Мы пытались прогнать их из магазина, я вышла на улицу, чтобы никого не запускать в помещение. Но персоналу контролировать эмоции было сложно — наши сотрудники были просто шокированы происходящим», — поделилась эмоциями сотрудница магазина.

Ребенок родился весом 3,6 кг, его назвали Иваном.

Позже выяснилось, что это уже шестой ребёнок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз она родила прямо в карете «скорой».

«Конечно, впервые принимать роды, да ещё и у покупательницы, нам было страшно. Уже потом, когда всё было позади, мы с сотрудницами даже смеялись, пересматривая эту запись», — отметила Анна Цыбульская, сотрудница супермаркета.