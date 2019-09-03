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В программе летнего открытого первенства Алтайского края по биатлону среди ветеранов состоится «Эстафета поколений»

7 сентября 2019 г. на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе летнего открытого первенства Алтайского края по биатлону среди ветеранов состоится «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 60 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами: на первых спортсмены соревнуются на лыжероллерах, последний этап — кроссовый. Эстафета передается от старших более молодым участникам.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

«Эстафета поколений» — хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга Гудвилл.

В Барнауле состоится &quot;Эстафета поколений&quot;.
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором
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