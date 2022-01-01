В России изменилась концепция борьбы с преступностью и дестабилизацией обстановки

С 1 января 2022 года вступила в силу измененная государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», сообщает РИА «Новости» .

Нововведения коснулись программы, действовавшей с апреля 2014 года.

Теперь одним из главных способов дестабилизации общественно-политической обстановки в России названо вовлечение жителей в несанкционированные митинги.

«Целями обеспечения государственной и общественной безопасности в программе определены защита основных прав и свобод граждан, всех форм собственности, „традиционных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посягательств“, укрепление гражданского мира, политической и социальной стабильности, законности и правопорядка, совершенствование механизмов взаимодействия общества и государства, а также искоренение коррупции», — отмечает агентство.

Обновленная программа, например, содержит цель снизить к 2030 году доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах в общем числе преступлений до 5,27% (по сравнению с 2021 годом).

Кроме того, планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году до 4 человек на 100 тыс. населения.