В России изменят систему оплаты ЖКУ для финансовой прозрачности

В России собираются ввести специальные счета для оплаты коммунальных услуг. С их помощью управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами налогоплательщиков. Об этом сообщают "Известия".

На данный момент жильцы перечисляют деньги непосредственно управляющей компании и не могут проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты.

"У коммунальщиков нет другого механизма воздействия, кроме крайнего — судебного взыскания долгов, что нередко приводит к банкротству управляющих организаций", — добавил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук..

Согласно документу, после введения спецсчетов УК больше не смогут свободно распоряжаться деньгами. Они будут направлять средства только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество.

Эксперты уверены, что инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ. Однако специалисты опасаются, что это не решит проблему жильцов-неплательщиков.