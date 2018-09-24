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В России появился еще один город-миллионник

Столица Кубани — Краснодар — официально стала 16-м российским городом-миллионником. На днях город отметил свое 225-летие.

Город-миллионник Краснодар.
Город-миллионник Краснодар.
krd.ru

И во время празднования главе города Евгению Первышову вручили символическое свидетельство в подтверждение этого статуса, сообщается на сайте администрации Краснодара.

Ранее в декабре 2017 года глава города рассказал, что фактическая численность живущих и работающих в Краснодаре может составлять 1,3 млн человек.

Миллионники

Города-миллионники — это сосредоточение культурных, промышленных и трудовых ресурсов. Сюда приезжают тысячи людей не только из России, но и из близлежащих стран СНГ, так как здесь можно найти хорошую работу и повышенные заработные платы, пишет 2018god.net. Также тут отмечается хорошая поддержка со стороны государства в виде различных пособий. Именно у подобных населенных пунктов большой исторический и культурный потенциал.

В Сибири пока три города-миллионника — Новосибирск, Омск и Красноярск. В ноябре 2017 года экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагал объединить в одну агломерацию Новосибирск, Барнаул и Томск. Он сказал, что в России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны. Это, по мнению Кудрина, крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Некоторые из таких городов можно объединить в агломерации. Например, Томск — Новосибирск — Барнаул.

Список

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Новосибирск
  4. Екатеринбург
  5. Нижний Новгород
  6. Казань
  7. Челябинск
  8. Омск
  9. Самара
  10. Ростов-на-Дону
  11. Уфа
  12. Красноярск
  13. Пермь
  14. Воронеж
  15. Волгоград

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