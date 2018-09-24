В России появился еще один город-миллионник

И во время празднования главе города Евгению Первышову вручили символическое свидетельство в подтверждение этого статуса, сообщается на сайте администрации Краснодара.

Ранее в декабре 2017 года глава города рассказал, что фактическая численность живущих и работающих в Краснодаре может составлять 1,3 млн человек.

Миллионники

Города-миллионники — это сосредоточение культурных, промышленных и трудовых ресурсов. Сюда приезжают тысячи людей не только из России, но и из близлежащих стран СНГ, так как здесь можно найти хорошую работу и повышенные заработные платы, пишет 2018god.net. Также тут отмечается хорошая поддержка со стороны государства в виде различных пособий. Именно у подобных населенных пунктов большой исторический и культурный потенциал.

В Сибири пока три города-миллионника — Новосибирск, Омск и Красноярск. В ноябре 2017 года экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагал объединить в одну агломерацию Новосибирск, Барнаул и Томск. Он сказал, что в России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны. Это, по мнению Кудрина, крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Некоторые из таких городов можно объединить в агломерации. Например, Томск — Новосибирск — Барнаул.

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