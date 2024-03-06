В России станет труднее брать кредиты

Россиянам станет труднее брать новые кредиты. Отказы могут вырасти на 20-30%. Об этом сообщает газета «Известия».

С начала 2024 года некоторые банки включили вероятность банкротства физических лиц.

Отмечается, что процедура банкротства стала расти, поэтому банки учли это.

В ноябре 2023 года критерии упрощенного банкротства упростили, поэтому признать себя банкротом стало легче.

Отмечается, что для этого нужно, чтобы размер общего долга был не менее 25 тыс. рублей и не более одного млн.

Из-за этого число отказов на новые кредиты может вырасти.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали способы досрочно погасить ипотеку.

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