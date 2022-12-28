В «Росводоканал Барнаул» подвели краткие итоги уходящего года

В «Росводоканал Барнаул» подвели итоги деятельности в 2022 году. В ходе реализации производственной программы проведен ремонт 400-метрового и 320-метрового участков сетей водоснабжения диаметром 315 мм в центральной части города, капитальный ремонт фильтра на водопроводных очистных сооружениях, а также ремонт скважины № 5 на артезианском водозаборе в поселке Южный.