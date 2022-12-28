В «Росводоканал Барнаул» подвели краткие итоги уходящего года

Масштабные мероприятия были проведены и в рамках инвестиционной программы предприятия. Это реконструкция канализационного коллектора № 15, реконструкция первого речного водозабора и насосной станции 2-го подъема, и ряд других работ по модернизации объектов.
Стоит отметить, что в 2022 году в рамках инвестиционной и производственной программ выполнены работы по ремонту и строительству сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 9,8 км, что составляет 127% от годового плана. Всего в 2022-м по инвестпрограмме было освоено почти 380 млн рублей, по производственной программе — более 310 млн рублей.
Кроме того, специалисты барнаульского водоканала констатируют снижение числа повреждений на сетях, которые эксплуатируют и обслуживают предприятия жизнеобеспечения.
— В сравнении с прошлым годом число нештатных ситуаций на сетях снизилось в 1,5 раза и более чем в 2 раза за последние 10 лет. Положительную динамку мы связываем с проводимыми профилактическими мерами и обновлением наиболее проблемных участков сетей. При этом важно понимать, что не все сети водоснабжения и водоотведения находятся на балансе водоканала — в городе и пригороде есть достаточно много участков частных и бесхозных коммуникаций, — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
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