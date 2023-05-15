В «Росводоканал Барнаул» прошли противопожарные учения.

Мы регулярно проводим такие учения. В здании управления всегда находится много людей, и это не только наши сотрудники, но и абоненты, которые приходят в контакт-центр. Именно поэтому действия специалистов водоканала в случае реальной угрозы должны быть отработаны и доведены до автоматизма. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал, — прокомментировал ведущий инженер ГО и ЧС «Росводоканал Барнаул» Виктор Ермохин.