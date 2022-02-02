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Жизнь

В РПЦ рассказали, когда «Церковь не воспрещает своим чадам» участвовать в войнах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал в интервью РИА «Новости», в каких случаях можно от мира перейти к кровопролитию.

Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0

Легойда подчеркнул, что Церковь призывает разрешать любые конфликты путем поиска компромисса.

При этом, добавил он, в РПЦ прекрасно понимают «неизбежность международных споров и противоречий в падшем мире».

«Мы знаем, что семена вражды в человеческом роде посеяны дьяволом, и любая война — результат человеческого греха. Ведь во времена войн значение человеческой жизни — дара Божиего — полностью или почти полностью обесценивается. Церковь, признавая войну злом, не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении справедливости. Тогда война является меньшим злом, чем, скажем трусливый отказ исполнить свой долг перед Отечеством. Но, конечно, „худой мир лучше доброй ссоры“, поэтому Церковь приветствует стремление к миру и всячески призывает ответственных политиков прилагать все усилия для того, чтобы любые конфликты разрешались за столом переговоров», — пояснил Легойда.

Он отметил, что войны и соперничество держав — всегда были и будут, но мир возможен — на основе общих ценностей, которые необходимо искать.

Для диалога с Западом такими ценностями могут быть христианские, поскольку «чем дальше от общехристианских корней, тем ближе к хаосу».

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