В селе Власиха продолжается строительство пристройки к школе № 98

В пригороде Барнаула ведется строительство объекта, ввод в эксплуатацию которого позволит решить проблему с обеспеченностью местами в образовательном учреждении школьников, проживающих в селе Власиха и микрорайоне Октябрьском.

Речь идет о пристройке к школе № 98 во Власихе. Напомним, что к возведению пристройки приступили ещё в 2020 году. Но из-за нарушений со стороны подрядчика контракт пришлось расторгнуть. Сейчас определена новая подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт. Учитывая важность возводимого объекта, 4 августа ход работ на объекте проконтролировал глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с депутатами Барнаульской городской Думы.

По оценке главы Барнаула, строящийся объект важен в плане создания комфортной городской среды. Пристройка сложная, но правильно спроектирована: со спортзалом, столовой, мастерскими.

Вячеслав Франк , глава города:

— Объективно сам учебный процесс здесь будет более наполненным. Сегодня строительство возобновлено в полном объеме. На возведение пристройки к зданию 98-й школы во Власихе потребуется 300,99 миллиона рублей. Деньги выделят из краевого бюджета (80 процентов всей суммы) и городского. Мы благодарны Губернатору Виктору Томенко за то внимание, которое оказывается Барнаулу, муниципальному образованию, в частности.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк отмечает, что для города крайне необходимо проводить планомерную работу по строительству школ и детских садов. «Создание новых школьных мест — стратегическая задача в сфере образования. Кроме Власихи, сейчас возводится учебное заведение, которое обеспечит местами сразу два микрорайона — Спутник и Авиатор, а также позволит разгрузить школы Индустриального района Барнаула», — говорит глава города.

Проектная мощность существующего здания школы 98 — 689 человек. По факту учится более 1 200 ребят в две смены. В нынешнем году только одних первоклассников будет 180. Многочисленные обращения в связи с недостатком мест в школе поступают к депутатам Барнаульской городской Думы.

Юрий Ряполов. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Юрий Ряполов , депутат БГД :

— Проблема с местами достаточно серьезная. Ко мне обращаются родители как тех детей, которые уже учатся в этой школе, так и тех, которые в нее не попали. Ведь классы переполнены. Чтобы снизить напряженность, достигнута договоренность с перевозчиком автобусного маршрута № 120, который возит обучающихся на Новосиликатном ребят из Власихи по льготному тарифу — 20 рублей билет. Поэтому пристройка крайне необходима. По сути, это будет еще одна полноценная школа.

Лариса Белькова. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Лариса Белькова , депутат Барнаульской городской Думы:

Завершение строительства этого здания позволит обеспечить местами ещё порядка 800 школьников из Власихи и прилегающих посёлков. Обучение будет идти в две смены. Подобных пристроек нет ни в Барнауле, ни в крае. Это школа нового уровня — все создаваемые места будут оснащены новейшим компьютерным, интерактивным оборудованием, учебными лабораториями и прочими средствами обучения. Каждый учебный кабинет оборудуют автоматизированным рабочим местом для учителя.

В настоящее время на объекте проводятся работы организации строительной площадки, ее планировке под кран, установке бытового городка, устройству защитного козырька, монтажу охранного освещения.

Завершить строительство столь важной для пригорода и Барнаула в целом школьной пристройки планируют в июне следующего года.