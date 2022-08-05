5 августа
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Жизнь

В селе Власиха продолжается строительство пристройки к школе № 98

В пригороде Барнаула ведется строительство объекта, ввод в эксплуатацию которого позволит решить проблему с обеспеченностью местами в образовательном учреждении школьников, проживающих в селе Власиха и микрорайоне Октябрьском.

Строительство пристройки к школе №98 в селе Власиха.
Строительство пристройки к школе №98 в селе Власиха.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул"

Речь идет о пристройке к школе № 98 во Власихе. Напомним, что к возведению пристройки приступили ещё в 2020 году. Но из-за нарушений со стороны подрядчика контракт пришлось расторгнуть. Сейчас определена новая подрядная организация, с которой заключен муниципальный контракт. Учитывая важность возводимого объекта, 4 августа ход работ на объекте проконтролировал глава Барнаула Вячеслав Франк совместно с депутатами Барнаульской городской Думы.

По оценке главы Барнаула, строящийся объект важен в плане создания комфортной городской среды. Пристройка сложная, но правильно спроектирована: со спортзалом, столовой, мастерскими.

Вячеслав Франк, глава города:

— Объективно сам учебный процесс здесь будет более наполненным. Сегодня строительство возобновлено в полном объеме. На возведение пристройки к зданию 98-й школы во Власихе потребуется 300,99 миллиона рублей. Деньги выделят из краевого бюджета (80 процентов всей суммы) и городского. Мы благодарны Губернатору Виктору Томенко за то внимание, которое оказывается Барнаулу, муниципальному образованию, в частности.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк отмечает, что для города крайне необходимо проводить планомерную работу по строительству школ и детских садов. «Создание новых школьных мест — стратегическая задача в сфере образования. Кроме Власихи, сейчас возводится учебное заведение, которое обеспечит местами сразу два микрорайона — Спутник и Авиатор, а также позволит разгрузить школы Индустриального района Барнаула», — говорит глава города.

Проектная мощность существующего здания школы 98 — 689 человек. По факту учится более 1 200 ребят в две смены. В нынешнем году только одних первоклассников будет 180. Многочисленные обращения в связи с недостатком мест в школе поступают к депутатам Барнаульской городской Думы.

Юрий Ряполов.
Юрий Ряполов.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Юрий Ряполов, депутат БГД :

— Проблема с местами достаточно серьезная. Ко мне обращаются родители как тех детей, которые уже учатся в этой школе, так и тех, которые в нее не попали. Ведь классы переполнены. Чтобы снизить напряженность, достигнута договоренность с перевозчиком автобусного маршрута № 120, который возит обучающихся на Новосиликатном ребят из Власихи по льготному тарифу — 20 рублей билет. Поэтому пристройка крайне необходима. По сути, это будет еще одна полноценная школа.

Лариса Белькова.
Лариса Белькова.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Лариса Белькова, депутат Барнаульской городской Думы:

Завершение строительства этого здания позволит обеспечить местами ещё порядка 800 школьников из Власихи и прилегающих посёлков. Обучение будет идти в две смены. Подобных пристроек нет ни в Барнауле, ни в крае. Это школа нового уровня — все создаваемые места будут оснащены новейшим компьютерным, интерактивным оборудованием, учебными лабораториями и прочими средствами обучения. Каждый учебный кабинет оборудуют автоматизированным рабочим местом для учителя.

В настоящее время на объекте проводятся работы организации строительной площадки, ее планировке под кран, установке бытового городка, устройству защитного козырька, монтажу охранного освещения.

Завершить строительство столь важной для пригорода и Барнаула в целом школьной пристройки планируют в июне следующего года.

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