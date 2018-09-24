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В сеть попало видео, где Татьяна Навка и Песков веселятся на вечеринке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вместе с мужем — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым — накануне веселились на дне рождения дочери певца Стаса Михайлова.

Татьяна Навка.
Татьяна Навка.
www.instagram.com/tatiana_navka

На торжество, которое проходило в подмосковном поместье Агаларов Эстейт, Песков и Навка пришли со своей маленькой дочерью. На опубликованных кадрах видно, как родители веселятся с детьми и бросают друг в друга конфетти.

«Мгновенья беззаботности, радости, озорства и искреннего веселья! Так здорово, что можно снова окунуться в эту атмосферу детства!!! Ведь каждый взрослый в душе ребенок!» — описала Навка свои впечатления от детского праздника.

Некоторые подписчики пришли в восторг от опубликованного ролика: «Господина Пескова таким видеть невероятно! Надежда красавица!»

Татьяна Навка также опубликовала селфи со звездными гостями детской вечеринки.

На этот снимок тут же отреагировали подписчики: «На манеже, все те же». На комментарий традиционно ответили оппоненты: «Ну, конечно, если бы они все стояли без макияжа, причёсок и т.д., в общем, как чувырлы, были бы разными, это точно! Девушки и женщины, какие вы злые! Стоят реально красивые люди, нет не то!», «Да нормальные женщины, чего язвите. У каждого свой путь. Таня очень трудолюбивая. Ну полюбила известного человека, и что теперь не фоткаться никуда не ходить. Глупости. А если полюбила бедного было бы меньше желчи?» .

Татьяна Навка эти комментарии оставила без ответа. но отдельно поблагодарила семью Михайловых за организованный праздник, а Галину Юдашкину — дочь известного модельера — за платье, которое она сшила для их дочери, пишет ura.ru.

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