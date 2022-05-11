В Сибири с самолета разбросали листовки с сообщением о безоговорочной капитуляции Германии

«Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием <…> Подписано 8 мая 1945 года в Берлине», — говорится в листовках, сброшенных в Новосибирске.
Напомним, в Акте о капитуляции Германии, подписанном ночью 9 мая в Карлсхорсте, немецкие власти согласились сдаться армиям антигитлеровской кoaлиции и признали полное и безоговорочное поражение.
От германской стороны Акт подписали генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и адмирал кригсмарине фон Фридебург.
Приняли капитуляцию маршал Георгий Жуков и заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами британский маршал Артур Теддер. Свидетелями выступили американский и французский генералы Карл Спаатс и Жан де Латтр де Тассиньи.