В Сибири с самолета разбросали листовки с сообщением о безоговорочной капитуляции Германии

«Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием <…> Подписано 8 мая 1945 года в Берлине», — говорится в листовках, сброшенных в Новосибирске.