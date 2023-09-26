В Сибири "жаворонкам" понадобился скребок для лобового стекла

Многим водителям, которые проснулись рано, понадобился скребок для лобового стекла.
Напоминаем, что в Алтайском крае ночью темпера опустилась до -3 градусов.
Однако скоро ожидается потепление.
В Новосибирске 26 сентября ночью столбик термометра опустился до -6 градусов.
Многим водителям, которые проснулись рано, понадобился скребок для лобового стекла.
Напоминаем, что в Алтайском крае ночью темпера опустилась до -3 градусов.
Однако скоро ожидается потепление.
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