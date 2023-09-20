20 сентября
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Жизнь

В золотых листьях и на пикниках. Как барнаульцы проводят время в осеннем дендрарии — фоторепортаж

Теплым сентябрьским днем наш фотокорреспондент побывал в барнаульском дендрарии и запечатлел все красоты начавшейся осени: от позолотевших листочков до умиротворенных прогулкой людей.

Дендрарий. Осень 2023
Дендрарий. Осень 2023
Анна Зайкова

Скамейки, склон к Оби, многочисленные полянки, пешеходные дорожки и тропы - дендрарий пользуется популярностью, отдыхающих полно, от самых маленьких деток до почтенных старичков.

Что, впрочем, не мешает дендрарию оставаться тихим местечком, где можно насладиться природой и побыть наедине с мыслями, вдали от городской суеты.

В конце сентября уже вовсю желтеют и краснеют листья, благоухают поздние цветы. Самое распространенное развлечение - устроить среди этого великолепия фотосессию или пикник.

Так что хватайте теплые пледы, термокружки, еду, заряжайте телефоны и фотоаппараты и бегом в дендрарий, пока не наступили холода, а деревья не полысели. Но не забывайте убирать за собой мусор.

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