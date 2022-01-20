Вакаев прокомментировал зависимость между финансовыми вливаниями в парк «Изумрудный» и своим весом

Управляющий барнаульским парком «Изумрудный» и глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев удивился комментариям в интернете, где объемы его лица связывают с финансовыми вложениями в парк.

Вакаев заметил комментарий под новостью об определении подрядчика по разработке проектной документации на пруд в «Изумрудном» и не смог оставить упрек без внимания.

«Неизвестный „доброжелатель“ заявил, что чем больше средств направляется в парк „Изумрудный“, тем „объемней фейс у Вакаева“. Так вот, хочу сообщить, что за время руководства „Фондом имущества Алтайского края“ сбросил 3 килограмма — с 92 до 89», — отметил он в своем Telegram-канале.

При этом достоверно он Вакаев не смог определить причину потери килограммов: это увеличение физической активности либо психологическая нагрузка, которой сопровождается восстановление проблемного парка.

Управляющий упомянул, что при работе с «Изумрудным» сталкивается не только с бюрократией и общественным давлением, но и постоянными конфликтами с прежним арендатором, который все «не может смириться с мыслью о том, что потерял контроль над парком».

«В общем, это вам не пальчиком на сессиях АКЗС десять лет махать», — добавил Вакаев (ранее он был депутатом АКЗС) и откровенно признался, что пару раз хотел все бросить, но чувство долга перед барнаульцами не позволило.