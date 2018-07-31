Ваша карта бита. Почему банк блокирует «пластик» и что делать, если это случилось

Около одного миллиарда рублей с карт клиентов российских банков похитили мошенники в 2017 году, подсчитали в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ РФ. Чтобы предотвратить хищения с карт, банки приостанавливают подозрительные транзакции. Причиной блокировки могут стать не только покушения на хищения, выяснил altapress.ru . Почему могут заблокировать «пластик» и что делать в этой ситуации?

Как блокировали карты барнаульцам

Жителю Барнаула Александру Н. в августе 2016 года поступили на карту 200 тысяч рублей. Снять эту сумму он не смог: карту заблокировал банк, который счел операцию сомнительной.

Переводы на эту и другие карты Александра вызывали подозрение кредитной организации давно. Клиент часто обналичивал крупные суммы, приходящие со счета фирмы. В банке ему предложили закрыть счет и получить 200 тысяч.

Однако блокировать транзакции и карту могут и у граждан, которые никогда не участвовали в операциях с признаками обналичивания. Барнаулец Евгений рассказал altapress.ru, что столкнулся с этим, когда на отдыхе в Таиланде хотел расплатиться. Пришлось воспользоваться наличными — благо они у него были.

Другая история с блокировкой случилась в прошлом году у Ольги К. Она взяла заем у частного лица под проценты, деньги (400 тысяч рублей) ей перечислили на «пластик». Но снять в банкомате нужную сумму и у нее не получилось. Причем на карту перечислялось и детское пособие, которым она, как и займом, не могла пользоваться больше месяца.

Почему могут заблокировать карту?

Эти истории для держателей карт, конечно, неприятные. И все же банк в целях безопасности блокирует карту, если операции вызывают подозрения.

Подозрения вызовет снятие с карты крупных для данного клиента сумм. Depositphotos

Например, если транзакции по одной и той же карте совершаются в удаленных друг от друга местах и через короткое время. В этом случае система сделает вывод, что какой-то аферист сделал копию карты клиента и пытается поживиться тем, что ему не принадлежит.

Подозрения, скорее всего, вызовет и снятие с карты крупных для данного клиента сумм, как в случае с Ольгой и Александром. А еще переводы больших сумм на множество других карт.

Сколько дней дается на блокировку?

Если раньше процедура блокировки карт при проведении сомнительных операций регулировалась только внутренними нормативами банка, то теперь она стала обязательной. В конце июня президент России подписал закон, утвердивший правила, по которым банки могут приостанавливать операции по карте и блокировать доступ к онлайн-банку при совершении «странных» транзакций.

Артем Сычев,

и. о. директора департамента информационной безопасности Банка России ( из интервью Udm-info):

— По инициативе Банка России работа по противодействию кибермошенникам в том числе с помощью приостановки подозрительных транзакций стала обязательной для банков именно потому, что этот механизм уже показал свою эффективность.

Закон дал право банкам без согласия клиента приостановить подозрительную операцию на срок до двух рабочих дней и закрыть ему доступ к системам дистанционного обслуживания. Затем сотрудник кредитного учреждения обязан незамедлительно связаться с клиентом и выяснить, подтверждает ли он транзакцию или нет. Если клиент ее подтвердит, она будет проведена. Если «нет», ее остановят.

Закон дал право банкам без согласия клиента приостановить подозрительную операцию на срок до двух рабочих дней. Depositphotos

Артем Сычев,

и.о. директора департамента информационной безопасности Банка России:

— Банк имеет право приостановить транзакцию и блокировать карту на срок не более двух рабочих дней. Если за это время ему не удается связаться с клиентом для подтверждения транзакции, то карта и платеж разблокируются.

Почему банки усиливают контроль за операциями?

Представители кредитных учреждений не раз объясняли altapress.ru: каждый банк сегодня обязан разработать правила внутреннего контроля, где перечислены признаки необычных, подозрительных операций. Но разработаны они были в первую очередь для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Между тем хищения денег с карт стали еще одной серьезной угрозой. Только в 2016 году с карт было похищено чуть более 1 млрд рублей. В 2017 году — на 10% меньше: 961 млн рублей, приводит данные газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки, созданного Банком России.

Поэтому-то банки и выстраивают сегодня многоуровневые системы защиты, которые порой доставляют держателям карт неудобства.

Банк России в ближайшее время разработает перечень признаков совершения перевода без согласия владельца карты — он будет опубликован на официальном сайте www.cbr.ru. Важно понимать: закон дал право банкам действовать и по собственному усмотрению.

По словам Артема Сычева, и. о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ, банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов. Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак: на какую сумму покушались злоумышленники, сколько удалось похитить, сколько — сохранить, и главное — какую сумму в итоге вернули клиенту.

Банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак. Depositphotos

Все , что надо знать о блокировке карт