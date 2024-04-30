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Жизнь

Великий вторник Страстной недели. Какие дела стоит отложить, а что лучше запланировать

Второй день Страстной седмицы — Великий вторник, верующие вспоминают проповеди Иисуса Христа, произнесенные в Иерусалимском храме и за его пределами. В частности, это касается евангельских притч о десяти девах и талантах. Этими напоминаниями церковь призывает к духовному бодрствованию и делам милосердия. Подробнее о Великом вторнике, притчах, церковных службах и запретах в этот день расскажет altapress.ru

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Как проходит Страстная неделя и когда Пасха

Напомним, что Великий вторник — это второй день Страстной седмицы, которая в 2024 году пройдет с 29 апреля по 4 мая. В это время завершается Великий пост и наступает один из важнейших христианских праздников — Светлое Христово Воскресение, или Пасха.

Каждый день Страстной недели называется Великим, так как посвящен последним дням земной жизни Иисуса Христа, его страданиям и смерти. Однако в первые два дня церковь вспоминает не сами события, которые предшествовали Воскресению, а последние притчи и проповеди Христа, а также важные ветхозаветные истории, которые готовят верующих к покаянию.

В период Страстной седмицы в церкви не отмечают дни святых и не проводят поминки. В первые три дня проходит богослужение с аллилуйей и Литургией преждеосвященных даров, следующее подобное богослужение состоится только в 2025 году.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Что нельзя делать и что можно есть в Великий вторник

Страстная неделя для верующих — это время духовного очищения и сострадания. Поэтому в любой из дней недели запрещены ссоры и обиды.

На протяжении всего Великого поста не проводят венчания и крещения, а также не рекомендуется устраивать пышные праздники.

В народе первые четыре дня Страстной недели посвящали домашним делам, а вторник — одежде. В этот день чинили порванную одежду, избавлялись от изношенной и покупали новую. Считалось, что такая одежда прослужит долго. Также во вторник начинали продумывать пасхальные угощения и покупать продукты. Делать это до вторника считалось плохой приметой.

Помимо бытовых, в народе существовали и погодные приметы. Считалось, что если во вторник Страстной седмицы идет дождь, то будет богатый урожай грибов, а если погода ясная — то пшеница будет хорошо расти.

Во вторник Великого поста продолжались строгие ограничения в питании. Можно было есть овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия, мед и орехи. Запрещалось употреблять мясо, яйца, рыбу и молочные продукты. Также во вторник нельзя было добавлять в пищу растительное масло. Для священнослужителей ограничения в питании были строже. При этом больные, немощные и путешественники освобождались от поста.

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