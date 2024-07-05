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Жизнь

Велопрогулки, американские горки, красочный день. 10 идей, куда сходить с детьми в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем занять активных малышей в ближайшие дни в Барнауле.

Велопрогулка.
Велопрогулка.
freepik.com/freepik

В кино

Детский фильм Ролана Быкова «Внимание, черепаха!» в «Премьере» — 9 июля, 12:00, 0+

Приключения Александра Данилова «Мой любимый чемпион» в «Галактике» — 5 июля, 12:00, 6+

В парк

Семейный форум «Родные — Любимые» в парке «Центральный» — 6 июля, 16:00, 0+

Семейный форум с пикником и мастер-классами в парке «Изумрудный» — 7 июля, 11:00, 0+

Фестиваль красок в парке аттракционов «Эдельвейс» — 6 июля, 17:00, 0+

Праздник ко Дню семьи, любви и верности в парке «Центральный» — 7 июля, 11:00, 0+

В музей

Выставка работ учащихся художественной школы-студии «ProИЗО» — «Палитра первых шагов» в музее «Город» — 5 июля, 16:00, 0+

В лес или на аттракционы

Можно прокатиться с ребенком на велосипедах по «Трассе здоровья». Или на каруселях — в парках «Солнечный ветер», «Арлекино», «Центральный», «Эдельвейс» и «Лесная сказка».

На игру

Игротека в визит-центре парка «Изумрудный» — 7 июля, 18:00, 6+

Аттракционы в парке &quot;Арлекино&quot;.
Аттракционы в парке "Арлекино".
Дарья Беркетова

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