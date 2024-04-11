Вербное воскресенье отмечается верующими за неделю до Пасхи. Какие традиции, правила имеет этот день расскажет altapress.ru

Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на разное число. В 2024 году Вербное воскресенье пройдет 28 апреля. Оно отмечается за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста.

Что за праздник Вербное воскресенье

Вербное воскресенье празднуется накануне начала Страстной недели, напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.

Из истории известно, что в субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло очевидцев и многие уверовали в Христа именно после этого события.

На следующий день он вошел в Иерусалим, там перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Сам Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы с Голиафом. Горожане встречали его как победителя приветствовал пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу по которой он ехал бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви.

В России их заменила верба.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Какие традиции существуют на Вербное воскресенье

В православии Вербное воскресенье является одним из числа двунадесятых — двенадцати важнейших после Пасхи — праздников. Но в отличие от других подобных дней, оно не имеет предпразднства и попразднства. Однако иногда предпразднством называют Лазареву субботу.

Празднование начинается с всенощного бдения, там читается особая молитва. Молящиеся люди встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы. Во время второй части бдения читается особая молитва на благословение «ваий». После нее, принесенные ранее вербы окропляют святой водой. По поверьям считается, что освященные вербы нужно хранить в доме в течение года.

Где применялась верба в народе

В старину веточками вербы лечили — по народному поверью, хлестали больного человека по спине, приговаривая слова:

«Верба, верба, вербочка,

Золотая вербочка.

А я вербой похлещу,

И скажу присловье:

Верба, дай, здоровья!».

Вербу даже давали домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.

В настоящее время даже сохранилась традиция слегка бить друг друга освященной вербой. Эти действия сопровождаются словами: «Не я бью, верба бьет!». Считается, что эта фраза и эти действия приносят благополучие и здоровье.

Главные вопросы о Вербном воскресении

1 Почему именно верба стала символом этого праздника? В Библии написано, что в этот день Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле. В южных странах атрибутом этого торжества остаются пальмовые ветви, но в северных регионах, включая Россию, их заменили на более доступные растения. Таким образом, на Руси вербу наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. Она и стала новым символом праздника.

2 Разрешается ли ходить на кладбище в Вербное воскресенье? В этот день нет запретов на посещения кладбища. Но великие праздники считаются праздниками радости и прежде всего, в этот день стоит посетить церковь. А кладбище оставить до специальных поминальных дней.

3 Разрешается ли играть свадьбу в Вербное воскресенье? А вот свадьбы отмечать не стоит. Это касается не сколько Вербного воскресенья, сколько продолжения Великого поста и праздновать свадьбу в этот день, к тому же, накануне Страстной недели, не стоит. Отмечается, что Вербное воскресенье не время для шумных застолий.

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