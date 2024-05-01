Поздравления с Первомаем в стихах
1
Поздравляем с Первомаем,
От души добра желаем!
День труда пусть принесет
Новых подвигов на счет.
Пусть сплотит он все народы
И позабудутся невзгоды.
Украсит мир солнечный свет
И принесет больших побед.
Пускай в душе царит весна,
Пусть теплом аура полна.
Улыбки на устах сверкают
И радостью глаза сияют.
2
Поздравляю с первым мая,
Праздник мира и труда,
Пусть достаток будет в доме
Счастье, радость навсегда!
Пусть весна подарит солнце,
Новый день и новый мир,
Посмотри в своё оконце,
Там весенний эликсир
Заряжает всех улыбкой
Дарит свежесть и тепло,
Пусть в стране нашей огромной
Всем живется хорошо!
3
Поздравляю с Днём труда!
Я желаю, чтоб всегда
Были лёгкими труды,
Доходы выше, раза в три.
Счастье дом ваш наполняло,
Солнце ярко вам сияло,
Добрым утро начиналось,
Всё кружилось, воплощалось.
Не грустилось чтоб порой,
Клад здоровья вам большой,
Заряд энергии до края,
Позитива. С 1 Мая!
Поздравления с Первомаем в прозе
1
Поздравляю с Праздником Весны и Труда! Желаю успехов в любых начинаниях, благополучия, уважения, а также поддержки коллег и близких во всех сферах жизни. Пусть каждый рабочий день приносит только радость от достижения целей в любимом деле!
2
Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 1 Мая! Желаю, чтобы результаты вашего труда высоко ценились, а старания приводили к грандиозным успехам. Пусть всегда хватает вдохновения и мотивации для достижения всех поставленных целей!
3
С Днем труда и праздником весны! Пусть рабочие моменты всегда приносят внутреннее удовлетворение и радость, а каждый день наполняется новыми возможностями и достижениями. С Первомаем, уважаемые коллеги!
Поздравления с Первомаем в смс
1
Искренне поздравляю вас с праздником 1 Мая! Желаю, чтобы этот прекрасный весенний день был наполнен счастливыми эмоциями, а настроение было самым светлым и радостным. Пусть ваша работа продолжает приносить вам невероятное удовлетворение, а коллектив всегда поддерживает вас и помогает в любых начинаниях!
2
Поздравляю с Первомаем,
С самым лучшим Днём труда!
Пусть сбываются желания,
Льёт успех, как из ведра!
3
Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
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