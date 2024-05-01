1 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Веселые поздравления с Первомаем в стихах, прозе и смс

1 Мая ежегодно отмечается в России уже более 100 лет. В Праздник Весны и Труда принято устраивать шествия, демонстрации и праздничные представления, награждать героев труда государственными наградами, а также поздравлять с праздником коллег и руководителей. Идеи оригинальных поздравлений с 1 Мая в стихах и прозе — в материале altapress.ru.

Счастье, в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983. Объединение "ТРИВА".
Счастье, в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983. Объединение "ТРИВА".
ghmak.ru.

Поздравления с Первомаем в стихах

1

Поздравляем с Первомаем,
От души добра желаем!
День труда пусть принесет
Новых подвигов на счет.

Пусть сплотит он все народы
И позабудутся невзгоды.
Украсит мир солнечный свет
И принесет больших побед.

Пускай в душе царит весна,
Пусть теплом аура полна.
Улыбки на устах сверкают
И радостью глаза сияют.

2

Поздравляю с первым мая,
Праздник мира и труда,
Пусть достаток будет в доме
Счастье, радость навсегда!
Пусть весна подарит солнце,
Новый день и новый мир,
Посмотри в своё оконце,
Там весенний эликсир
Заряжает всех улыбкой
Дарит свежесть и тепло,
Пусть в стране нашей огромной
Всем живется хорошо!

3

Поздравляю с Днём труда!
Я желаю, чтоб всегда
Были лёгкими труды,
Доходы выше, раза в три.

Счастье дом ваш наполняло,
Солнце ярко вам сияло,
Добрым утро начиналось,
Всё кружилось, воплощалось.

Не грустилось чтоб порой,
Клад здоровья вам большой,
Заряд энергии до края,
Позитива. С 1 Мая!

Поздравления с Первомаем в прозе

1

Поздравляю с Праздником Весны и Труда! Желаю успехов в любых начинаниях, благополучия, уважения, а также поддержки коллег и близких во всех сферах жизни. Пусть каждый рабочий день приносит только радость от достижения целей в любимом деле!

2

Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 1 Мая! Желаю, чтобы результаты вашего труда высоко ценились, а старания приводили к грандиозным успехам. Пусть всегда хватает вдохновения и мотивации для достижения всех поставленных целей!

3

С Днем труда и праздником весны! Пусть рабочие моменты всегда приносят внутреннее удовлетворение и радость, а каждый день наполняется новыми возможностями и достижениями. С Первомаем, уважаемые коллеги!

Поздравления с Первомаем в смс

1

Искренне поздравляю вас с праздником 1 Мая! Желаю, чтобы этот прекрасный весенний день был наполнен счастливыми эмоциями, а настроение было самым светлым и радостным. Пусть ваша работа продолжает приносить вам невероятное удовлетворение, а коллектив всегда поддерживает вас и помогает в любых начинаниях!

2

Поздравляю с Первомаем,
С самым лучшим Днём труда!
Пусть сбываются желания,
Льёт успех, как из ведра!

3

Светлый день в начале мая —
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость