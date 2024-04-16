Ветераны боевых действий могут получить электронные удостоверения-карты

К масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца «СВОи» подключился банк ВТБ. Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент-председатель правления банка Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Электронное удостоверение «СВОи» разработано Минобороны РФ и действует бессрочно на всей территории страны.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта, станет удобным аналогом бумажной версии документа и в таком виде упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства — на него будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. «СВОи» станет также дебетовой картой для финансовых операций на каждый день. Удостоверение ВБД можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Оно действует бессрочно по всей России и доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

Как отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков, банк уже много лет выступает партнером государства в социальных программах.

С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий, — сообщил топ-менеджер.

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