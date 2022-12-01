VI международный конкурсе «Серебряные струны» пройдет в Алтайском крае

02 — 05 декабря 2022 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет VI международный конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах «Серебряные струны».

Учредителями конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный институт культуры, Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им. Е.И. Борисова, Русский камерный оркестр г. Барнаула. Конкурс проводится при финансовой поддержке Алтайского отделения Сбербанка.

Цель конкурса — выявление одаренных и перспективных молодых исполнителей на народных струнных щипковых инструментах, совершенствование их профессионального мастерства, повышение качества педагогической работы, сохранение и развитие традиций исполнительства и популяризации музыки на народных инструментах. Конкурс внесен в перечень мероприятий Государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Свои таланты на мероприятии раскроют учащиеся и студенты детских музыкальных школ, школ искусств, средних специальных учебных заведений и вузов культуры и искусства, образовательных учреждений других ведомств регионов Сибири, стран СНГ и дальнего зарубежья по специальностям домра, балалайка, гитара, а также исполнители на редких народных щипковых инструментах: чанза, домбра, гу чжен, топшур и др. Конкурсанты будут соревноваться в пяти возрастных группах — от 10 до 27 лет. Среди участников конкурса молодые музыканты из Казахстана, городов Москва и Санкт-Петербург, Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Самарской областей, Краснодарского и Алтайского краев и др.

По итогам конкурса, в каждой возрастной группе, лучшим исполнителям будут присуждаться звания «Лауреата» с вручением дипломов I, II, III степени, денежных и ценных призов. Абсолютный победитель конкурса станет обладателем Гран-При конкурса и денежной премии в размере 100 000 рублей.

— Наш конкурс − это авторитетный форум, на который собираются исполнители не только из России, но и зарубежья! Лауреаты первых конкурсов «Серебряные струны» сегодня уже входят в музыкальную элиту нашей страны! Уверен, что конкурс откроет новые молодые таланты, будет способствовать развитию лучших исполнительских традиций, сохранению и преумножению культурного наследия. Желаю участникам вдохновенного музицирования, а гостям конкурса ярких незабываемых впечатлений!, — отмечает Андрей Горбачев председатель жюри конкурса, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных.

Конкурсные прослушивания будут проходить 03 — 04 декабря 2022 г. в камерном зале Алтайского государственного института культуры по адресу пр. А. Петрова, 212 (вход свободный).

Открытие состоится 02 декабря 2022 г. в 18:30, гала-концерт победителей 05 декабря 2022 г. в концертном зале «Сибирь».

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