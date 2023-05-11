Виктор Томенко осмотрел социальные объекты в Мамонтовском районе

Глава региона посетил социальные объекты, построенные и отремонтированные на средства краевого бюджета и частного бизнеса.

Губернатор осмотрел недавно отремонтированную школу в селе Островном Мамонтовского района. На ремонт школы и приобретение нового оборудования было направлено 47 млн рублей.

Виктор Томенко отметил, что власти делают все для того, чтобы дети учились в хороших условиях.

В каждом городе, в каждом селе должны быть полноценные условия для учебы и развития детей. Поэтому за последние пять лет мы существенно обновили систему образовательных учреждений, потратили почти 7,5 миллиардов рублей на ремонт около 450 школ. В том числе, конечно, добрались и до небольших населенных пунктов, — сказал губернатор.

Школу отремонтировали в кратчайшие сроки — в течение четырех месяцев. Полностью обновился вид здания и интерьер школы, закуплены компьютерная и оргтехника, мебель, установлена новая пожарная сигнализация, обеспечена антитеррористическая безопасность учащихся, обустроена школьная территория. Все работы проведены качественно, согласно стандартам.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Мамонтовском районе. Фото: Антон Червяков.

Мы очень серьезно подошли к вопросу, какой быть нашей школе. Учитывали мнение не только сотрудников и подрядчиков, но и родителей, учеников. Дети писали сочинения, рисовали эскизы своей будущей школы, — сказала директор школы Любовь Зяблицева.

Глава региона встретился с педагогическим коллективом Островновской школы. На встрече он рассказал, что для обеспечения кадрами сельских школ в крае действует целый ряд мер поддержки для педагогов. Виктор Томенко пообщался с молодым педагогом Татьяной Самусенко, которая вернулась после учебы в родной район и получила выплату 300 тысяч рублей по краевой программе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Мамонтовском районе. Фото: Антон Червяков.

Кроме того губернатор осмотрел детскую площадку, которая была построена в селе Островном по краевой программе, финансирование из регионального и местного бюджетов составило 3,5 млн рублей.

Как отметил главы администрации Островновского сельсовета Сергей Заочный, это один из ряда проектов, которые с 2017 года реализованы в селе благодаря участию в различных программах. Так был капитально отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, построена водонапорная башня, сделано уличное освещение и т.д.

Кстати, за последние пять лет в Алтайском крае в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено почти 1300 объектов на сумму почти 4 млрд рублей.

Также глава региона побывал в спортивной школе села Мамонтово. Спортивный комплекс с бассейном, теннисным кортом и тренажерным залом, построен на средства частного инвестора Алексея Яковенко.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Мамонтовском районе. Фото: Антон Червяков.

Это отличный пример, когда частный бизнес и муниципальные власти объединяются и для людей что-то делают, — поблагодарил губернатор бизнесмена.

На строительство и ремонт спортивных объектов в крае с 2019 года направлено около 2 млрд рублей. В крае построено 39 новых объектов, 34 — отремонтированы.

В завершение визита глава региона посетил обособленное подразделение компании «Орбита», где ведутся полевые работы.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Мамонтовском районе. Фото: Антон Червяков.