9 октября
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Жизнь

Викторина «Безопасность детей и подростков на дорогах»

Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения, в части перевозки детей и подростков на личном и общественном транспорте, а также их самостоятельного участия в дорожном движении.

Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Тех, кто правильно ответит на вопросы, ждут поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.

Итоги викторины подведем в пятницу 13 октября.

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