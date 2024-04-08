8 апреля
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Жизнь

Викторина «Какие правила безопасности должны соблюдаться в междугороднем автобусе?»

Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения.

Автобус.
Автобус.
https://unsplash.com/

Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждёт поощрительный приз.

Ответы принимаются в течение семи дней, итоги подведём 15 апреля.

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