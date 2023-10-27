Выпускаем пар. Как производственники иногда отвлекаются от станков и чертежей, но при этом работают лучше

В моем представлении работники заводов похожи на металлические станки: сильные, несгибаемые и суровые. Они не могут ни на шаг отойти от рабочего места. Или могут? Мы заглянули на два барнаульских предприятия и узнали, как их сотрудники выпускают пар.

Гири и дротики

Заглядываем в небольшой спортивный зал в здании заводоуправления Барнаульского котельного завода. Ежедневно в обед сюда приходят работники. У каждого подразделения перерыв в отдельное время, поэтому здесь не бывает больших очередей.

Подобные спортивные комнаты есть еще при нескольких цехах завода, которые находятся далеко друг от друга. Бежать два километра от производства котельного оборудования до администрации – неудобно и бессмысленно.

Первым в глаза бросается черно-белый круг слегка истыканного дартса. Это, как выяснилось, совершенно новая доска: первую купленную мишень вдохновленные сотрудники изрешетили настолько, что острые иглы дротиков уже не могли в нее воткнуться, какие усилия при броске ни прилагай.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

Теперь обновления ждет светлый кафельный пол. Некоторые котельщики увлеклись гиревым спортом – и завод купил для них современные маленькие «ушастые» снаряды. Осталось установить в зале специальное прорезиненное покрытие и положить мат.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru

Мячи и бумага

Один из столов для настольного тенниса быстро занимают молодые инженеры-конструкторы. Отточенными движениями они отбивают маленький мячик и сами на прыгучих ногах отскакивают то к одному, то к другому краю стола.

Перерыв у заводчан небольшой – 45 минут. Но, кажется, это время, как перемена в начальной школе, - длится бесконечно. Иначе бы сотрудники не успевали и подкрепиться в столовой, и размяться в зале.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

Ведущий инженер-конструктор Александр Чупин откладывает ракетку. Впервые он взял ее в руки в выпускных классах, под руководством тренера.

«Бросил. И уже потом, когда устроился на завод, снова начал играть – 15 лет прошло», - рассказывает Александр.

Его коллега Павел Ножников до того, как на заводе появились новые столы, и вовсе никогда не занимался теннисом. Теперь он приходит сюда со своей ракеткой в каждый обед, оттачивает мастерство на отдельных тренировках и участвует в соревнованиях – скоро как раз пройдет внутренний турнир между сотрудниками.

«Это придает тонус, работа у нас в основном сидячая, голова кипит, - говорит Павел, собирая инвентарь. – А так встряхнулся, развеялся и дальше работаешь. Я раньше, чтобы переключиться, еще оригами собирал».

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru

Александр Чупин во время работы может поупражняться с дартсом. Как он говорит, чтобы размять спину. А вечером спортсмена-инженера ждет волейбол – он капитан заводской команды. С его семьей иначе и не могло быть.

«У меня и жена кандидат в мастера спорта по волейболу. Мы всю жизнь играем. И дети по стопам тоже идут, и родители наши всегда были спортивными», - рассказывает Александр.

Победы и контроль

Сейчас волейбольная команда завода дважды в неделю занимается с профессиональным тренером, с которым руководство подписало специальный договор. Для тренировок и дружеских турниров арендуют зал в ТЦ «Кристалл».

Успехи на заставили себя долго ждать: например, спортсмены-любители взяли третье место в первой региональной лиге. Своего тренера получила и футбольная команда. Появилась летняя и утепленная брендированная спортивная одежда.

Желающим завод приобрел абонементы в бассейн: теперь девушки соревнуются в плавании. Также заводчане стреляют в тире, играют в бадминтон, боулинг и, конечно, шахматы. В прошлом году игроки самого интеллектуального спорта вырвали победу у 11-ти коллективов в районе.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru

Чтобы держать марку, они изучают специальную литературу, приглашают Алтайский шахматный клуб, который проводит внутренний турнир и читает лекции. В общем, работники делают все, чтобы приблизиться к уровню гроссмейстеров.

«Все это инициировали сотрудники. Если есть потребность, руководство идет навстречу, - говорит спортивный координатор Юлия Микрюкова. – Рабочую дисциплину никто не нарушает: все люди взрослые, понимают, что несут ответственность, и сами себя контролируют».

Завод не только поддерживает сотрудников, но и поощряет их. Например, за победу в корпоративном турнире вручают сертификаты в спортивный магазин. А по итогам районных состязаний уже полагается премия.

Настолки и задачки

Рабочие завода любят не только размять мышцы, но и поломать голову на квизе. Конечно, игра охватывает не профессиональные, а общегуманитарные темы, ведь в ней участвуют сотрудники из разных подразделений.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Предоставлено altapress.ru

Две команды предприятия даже участвуют в корпоративной лиге Алтайского края.

В будущем сотрудники планируют охватить новое направление – настольные игры.

«Конечно, они должны быть не супер-длинными, чтобы не отвлекаться от рабочего процесса, - говорит Юлия. – Или те, в которые можно играть с перерывами: начать в понедельник и закончить в пятницу».

Но и на этом останавливаться не планируют. У активистов есть идея заказать корпоративную настольную игру, разработанную именно для завода.

Кто знает, может быть, ее создаст один из сотрудников. На предприятии периодически проводят выставку творчества рабочих, где они раскрывают таланты: кто-то рисует, кто-то вышивает или вовсе создает мебель.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

«Когда люди больше знают друг о друге, им легче вместе работать», - уверена Юлия.

Белки и розы

Идем к скверу – в обеденный перерыв здесь также любят прогуливаться сотрудники. Газон, аккуратно подстриженные кусты, сосны, золотые березы и кустики роз. За последними в свободное время ухаживала работница, которая уже ушла на пенсию.

Греет пока еще теплое осеннее солнце, поют птицы. На ветру покачивается кормушка с огромными орехами для белок. Иногда хвостатые клянчат вкусности зимой, запрыгивая в окна заводоуправления.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

Если пройти чуть дальше, можно увидеть 300-метровую яблоневую аллею, которая весной притягивает взгляды и объективы смартфонов всего завода.

Кстати, погрузившись в маленький экран, в зоне для курения сидит сотрудник. Без сигареты. «У нас вообще таких мест мало, мы все-таки пропагандируем ЗОЖ, - говорит Юлия. – Например, многие новенькие действительно бросают, потому что окружение не курит».

Атомы и стрелялки

В сторону аллеи идет инженер-конструктор Сергей Ерко – главный по… киберспорту.

Турниры на «Сибэнергомаше» стали проводить с позапрошлого года. Как такового киберзала на предприятии еще не создали, выручают собственные PlayStation и Xbox. Сотрудники тренируются дома.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

«Я лично приставку мужа приносила, хоть сама и не играю пока», - добавляет Юлия.

Рубятся заводчане в последние модификации FIFA. Хотят попробовать провести соревнования по легендарному Mortal Kombat и шутерам.

Сергея можно назвать ветераном киберспорта – с приставкой на «ты» он уже около 20 лет. «Только в первый класс пошел – и начал, - говорит он. – С нами играют и люди постарше, по 45 лет. А вот девушек пока нет, никто ни разу не заявился».

За свое зрение инженер не боится: дома – отличный монитор, а на работе он пользуется специальными очками и делает зарядку для глаз.

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

«Могу банально встать из-за стола и пройтись. А вечером обязательно в зал – работа сидячая, приходится держать себя в форме», - говорит Сергей и прощается.

С ним мы расстаемся у большого и шумного металлического фонтана, который вполне мог бы вписаться и в городской пейзаж – настолько монументален. Во времена СССР его создали сами сотрудники к одной из годовщин Великой Отечественной войны.

«Дизайн тоже придумали здесь, все сделано из труб, очень похоже на наше оборудование, - показывает на конструкцию Юлия. – Если присмотреться, увидите атом, мирную энергию».

Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова Чем занимаются рабочие Барнаульского котельного завода. Анна Зайкова

«Химия и жизнь»

Мирный атом можно найти и на другом впечатляющем артефакте из советского прошлого, который есть у Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий (БзАТИ).

Гигантское яркое полотно «Химия и жизнь» занимает всю стену уютной столовой. На ней есть все, что заявлено в названии: лаборанты колдуют над серной кислотой, поджаренные на солнце рабочие и строители идут в светлое будущее, а ядерщики крутятся вокруг атома.

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

Долгое время картина пылилась в подсобке одного из заводских цехов, вся в известке. Сотрудники вспоминают, как ее увидел только пришедший на пост гендиректор Артем Шамков и решил дать триптиху новую жизнь – отреставрировать картину.

Полотно изготовил сотрудник завода Валерий Егоров в 1980-х годах.

«Химия и жизнь» вписалась сюда очень органично, - говорит руководитель пресс-службы БзАТИ Эдуард Клипенштейн. – Было бы неправильно выбросить ее, ведь мы бережно относимся к нашей заводской истории. Теперь картина напоминает о том, что в советские времена в каждом цехе был свой художник».

Гребцы и тренажеры

Сегодня у каждого подразделения – свои спортсмены, которым есть, где позаниматься. Как картину, руководство «оттряхнуло» и старый советский спортзал.

Раньше это было небольшое помещение, обшитое деревянными панелями, с вручную сваренными тренажерами. В 2021 году зал расширили и отремонтировали, оборудовали раздевалки и душевые. А также поставили современные тренажеры – все как в хорошем фитнесс-клубе. Даже лучше: за занятия здесь не нужно платить.

Штатные тренеры проводят отдельные занятия с работницами и работниками по специальному расписанию. Все, чтобы тренироваться могли и те, кто трудится в ночную смену.

На силовом тренажере для гребцов готовится сборная по состязаниям на лодках-драконах. Поддерживает завод и большой спорт – например, он был генеральным спонсором и партнером Кубка Чемпионов и этапа Кубка мира по гребле, а также Алтайской регаты.

«Эти международные соревнования стали значительными событиями не только в спортивном календаре Алтайского края, но и всей России», - говорит Эдуард Клипенштейн.

Футболисты и теннисисты

Главный инженер завода Егор Корляков заметил, что после реконструкции в спортзал сразу потянулись новички. Сам он с 2000 года занимается настольным теннисом. Начал еще на заводе «Трансмаш».

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

«Там тоже в обеденный перерыв и после работы все играли. Все было прямо как в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», - смеется он. – И здесь постоянно хожу – отвлечься, пообщаться с коллегами. На работе что – заседания, совещания... А тут приятная обстановка».

Как говорит Егор, в спортзале нет должностей: все равны и могут общаться на любые темы. И при этом успевают довольно серьезно заниматься любительским теннисом: работает секция, которая каждый год проводит заводской турнир среди мужчин и женщин.

Регулярно стала тренироваться и совсем молодая футбольная команда, которая появилась на предприятии в 2022 году. И на первых же краевых корпоративных играх завоевала второе место.

Один из игроков заводской команды Андрей Пажитнев успевает выступать и за сборную своего родного Кытмановского района на сельских олимпиадах. В сезон он может сыграть три-четыре матча в неделю и еще потренироваться.

«Это моя жизнь, - говорит Андрей. – Начал еще в начальной школе и до сих пор играю. Есть у нас ребята, которые в детстве не очень футбол любили, но сейчас добиваются успехов».

Также заводчане получают знаки отличия ГТО, выигрывают в городских и районных соревнованиях по бегу и боулингу. Проводят собственные состязания по шахматам, шашкам и лыжным гонкам.

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

Елки, палки и стихи

У предприятия еще с советского времени есть собственная лыжная база. Ее, как и спортзал, планируют реконструировать.

Участников соревнований поощряют премиями. Руководство уверено, что спорт и сплочение коллектива повышают эффективность труда. По итогам 2022 года завод даже победил в номинации «За формирование здорового образа жизни» краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель».

Сейчас сотрудники БзАТИ готовятся к конкурсу красоты «Королева осени», где отдельно будут оценивать наряд, презентацию и вовлеченность коллег. Такие события позволяют и на других посмотреть, и себя показать.

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

«Иногда смотришь на сотрудника на сцене – никогда не подумаешь, что талант такой откроется, - говорит помощник гендиректора Дарья Картавых. - И стихотворения свои читают, и песни поют! Кстати, семьи также в конкурсы вовлекаются – даже если не работают на заводе».

Рыба и картины

Целыми семьями выезжают рабочие на, пожалуй, одно из самых любимых состязаний – зимнюю рыбалку. Все организовано: служебный транспорт, горячий чай и шашлыки.

Жюри оценивают самый большой, маленький и необычный улов. Выезжают не только спортсмены с семьями, но и коллеги-болельщики.

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

«Солнышко светит, рыбка поклевывает! Классно вне работы провести время с коллегами, - говорит старший инженер отдела перспективного развития Александр Пророков. – Не объяснить словами, почему нравится рыбалка. Вы не поймете, нужно через себя пропустить: приехать, расположиться, быть в ожидании – поймается или нет? Адреналин».

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

А, наоборот, успокоиться и немного расслабиться сотрудникам АТИ помогают картины заслуженного алтайского художника Ильбека Хайруллинова. Немногие знают, что в ранней юности он строил этот завод.

И предприятие не забыло: еще при жизни помогло организовать художнику выставки в Совете Федерации и на Поклонной горе. Теперь порядка 30 портретов, сюжетных картин и натюрмортов представлены в административном здании БзАТИ.

Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru Чем занимаются рабочие Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий. Предоставлено altapress.ru

В будущем выставка может стать передвижной – и переезжать с предприятия на предприятие, позволяя и другим барнаульским заводчанам на пару минут остановиться, выдохнуть, вдохновиться и снова вернуться в трудовые будни.