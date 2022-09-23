Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится в Алтайском крае 24−26 сентября

В период с 24 по 26 сентября на большей части территории Алтайского края сохранится высокая (4 класс), местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. Сообщение синоптиков опубликовала пресс-служба МЧС по Алтайскому краю .

Пожары могут стать чаще из-за сохраняющейся жаркой и сухой погоды. Распространение огня в таких условиях идет за считанные секунды.

«Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения», — сообщают в ведомстве.

Во избежание происшествий МЧС рекомендует:

Не сжигать мусор и сухую траву.

Не разводить костры , выезжая на отдых.

выезжая на отдых. Не бросать непотушенные спички и сигареты ( особенно из окон автомобилей).

особенно из окон автомобилей). Не позволять детям играть с огнем.

В случае пожара нужно звонить по номерам «112» или «101».