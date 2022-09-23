Высокая и чрезвычайная пожароопасность сохранится в Алтайском крае 24−26 сентября

Пожары могут стать чаще из-за сохраняющейся жаркой и сухой погоды. Распространение огня в таких условиях идет за считанные секунды.
«Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения», — сообщают в ведомстве.
Во избежание происшествий МЧС рекомендует:
- Не сжигать мусор и сухую траву.
- Не разводить костры, выезжая на отдых.
- Не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей).
- Не позволять детям играть с огнем.
В случае пожара нужно звонить по номерам «112» или «101».