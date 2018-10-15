Выйдут ли за Бузову замуж: о чем последняя серия скандального проекта на ТНТ

Несколько месяцев миллионы людей наблюдали за судьбой певицы и телеведущей Ольги Бузовой в телепроекте на ТНТ. Сильная и успешная девушка, по закону жанра, должна была наконец-то обрести своё счастье. Чем закончилось шоу «Замуж за Бузову» — в материале altapress.ru

На протяжении восьми серий 15 мужчин боролись за расположение Бузовой. Задача каждого из них заключалась в том, чтобы добиться индивидуального свидания и раскрыться перед Ольгой, завоевать её сердце. Но пройти все испытания и дойти до финала смог только один участник.

Финал шоу «Замуж за Бузову»

В заключительной серии остались только Ольга Бузова и Денис Лебедев. Пара находилась на романтическом свидании в Риме. Валентин Коробков — бывший участник проекта решил доказать свои чувства и совершить «поступок» — пройти пешком от Неаполя до Рима (более 200 км), чтобы ещё раз поговорить с героиней шоу «Замуж за Бузову».

В восьмой серии он в романтических ситуациях «раскрывается «перед Олей и даже проходит полиграф. За это время каждый из них, по задумке авторов телепроекта, должен понять готов ли продолжить отношения после съемок.

Победитель проекта «Замуж за Бузову»

После выхода заключительной серии шоу стало ясно — безоговорочным победителем проекта стал Денис Лебедев. После долгих душевных терзаний Ольга всё-таки решилась на продолжение отношений с финалистом.

Дело в том, что даже в заключительных для проекта свиданиях «сыровар» очень дозированно выдавал информацию о себе. Он рассказал мало: ему 33 года, в его распоряжении находится собственный бизнес по производству сыров, до прихода на проект он был женат несколько раз.

Несмотря на собственные переживания по поводу скрытности Дениса, Ольга всё-таки ответила ему взаимностью и проект завершился их пламенным поцелуем. Многие поклонники сочли этот эпизод слишком наигранным и не поверили «влюбленным».

Денис Лебедев и Ольга Бузова после проекта

Пресса и социальные сети не умолкают о прекращении отношений между парой. Денис и Ольга даже не подписаны друг на друга в инстаграме. Истинные причины этого до сих пор остаются неизвестны. Официальных заявлений от Бузовой и Лебедева не последовало.

Starhit.ru и «Комсомолка"ссылаются на собственные источники, заявляя, что победитель проекта обманывал Ольгу на протяжении всего проекта: бизнес он «одолжил» у любовницы, деньги на траты во время проекта он или заранее просил у организаторов проекта, или требовал вернуть после. А за несколько дней до финальной серии в сети появилась информация про его многочисленные любовные связи.