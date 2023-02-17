«Выйти на площадь голой». Как барнаульская певица пытается завоевать московскую сцену и почему от ее песен плачут

Елена Нестеренко (она же Милена Таль, но об этом позже) могла быть моей коллегой. Она окончила журфак, но с работой по специальности не сложилось. Уже несколько лет девушка пытается покорить барнаульский и московский шоу-бизнес. Проблема лишь в том, что первый еле жив, а второй, кажется, скоро разорвется от желающих.

«Уже , девочка , поздновато»

Елена Нестеренко, как и многие артисты, тянулась к искусству с раннего детства.

«Было мне года три: стою у магнитофона, что-то сочиняю и пою. Мне кажется, что уже тогда у меня были способности к музыке», — рассказывает артистка.

Однако повзрослевшая Лена после школы послушала семью и поступила на журфак: «Решили так: профессия творческая — мне хорошо. Офис, понятный график и оклад — мама с папой спокойны. На этом и сошлись».

Но спокойствие родителей продлилось не очень долго. Ведь после университета Нестеренко пошла не писать статьи, а снова учиться. Только на этот раз тому, что действительно по душе.

Начальное музыкальное образование в виде школы у девушки уже было. А вот в колледж она пошла, как говорит сама, поздно — в 23 года.

Там ей сказали: «Уже, девочка, поздновато тебе к нам. Работай с тем, что есть самостоятельно».

Это стало для Елены настоящим крушением надежд: «После такого отказа я совсем потерялась. Вот, казалось бы, только поняла, чем хочу заниматься, и на тебе! Мне уже далеко за 20, а я вообще не понимаю, что делать».

Тут начинающей артистке пришлось немного «приземлиться».

О немузыкальном периоде она говорит так: «Меня жизнь помотала. Где я только ни работала: и в магазинах, и в салонах красоты. В общем, знаю, что такое найм. Хотя, график 5 на 2 в офисе меня никогда не устраивал, хотелось свободы».

Елена Нестеренко. Из личного архива.

В педагоги по случаю

Спустя время Елена все-таки попала в сферу музыкального образования. Правда, не в качестве студентки.

«Еще школьницей я занималась в школе вокала. Потом поддерживала там связь с педагогами и директором. В итоге это и „стрельнуло“. Руководитель позвала меня преподавать. Я ей: „Так у меня же образования нет“. Она говорит: „Ничего страшного — научим“. Ну, я и пошла», — продолжает рассказ певица.

Сначала Нестеренко занималась с начинающими. С теми, кому нужно было не столько петь, сколько уверенно говорить и держать себя. Постепенно перешла к более «сложным» ученикам — будущим покорителям эстрады.

«Как оказалось, в процессе преподавания, можно и себя чему-то научить, натренировать голос. В то время я уже совсем не жалела, что не поступила в колледж. В итоге, получила знания намного быстрее и приятнее», — говорит Лена.

Елена Нестеренко. Из личного архива.

Не петь , а подпевать

В вокальной школе девушка проработала около двух лет, а потом снова пришлось уйти в неизвестность.

«Летом большинство студентов разъехалось по отпускам, заниматься было буквально не с кем, — продолжает девушка. — А жить на что-то нужно. Конечно, я понимала, что эта ситуация от работодателя никак не зависит. Ну, просто нет людей и все. Пришлось самой крутиться».

Крутиться пришлось сначала только в частной практике, с родными студентами. Позже — в караоке.

Артистка вспоминает: «Для меня как для певицы это был довольно странный опыт. С одной стороны, ты как бы в музыке, а с другой — почти не поешь. Допустим, если гость справляется с песней не очень хорошо, нужно помочь. То к одному, то к другому подходишь. Редко удавалось выйти на сцену и что-нибудь исполнить».

Уже тогда в ее «творческой копилке» было немало песен собственного сочинения. Писать стихи она начала еще в подростковом возрасте. Но долгое время стеснялась об этом кому-то рассказывать, а уж тем более читать творения вслух: «Это как на площадь голой выйти. Только в случае с песней обнажаешь душу».

Сейчас с «обнаженкой» проще. Нестеренко спокойно выкладывает свои синглы в соцсетях и получает немало отзывов. По словам исполнительницы, некоторых слушателей «пробивает» до слез.

В своем последнем треке «Идите, куда посылают» Елена поет: «Ты послал меня далеко — я улетела на Бали. Думал, что я просто никто, но с такими, как я, не играют. Ты послал меня глубоко — я ныряла в коралловых рифах. Там и повстречала его. Идите, куда посылают».

Елена Нестеренко. Из личного архива.

Еще не звезда , но на «Звезде»

Параллельно Нестеренко искала продюсера и заявляла о себе барнаульцам: ходила на городские концерты и другие публичные «тусовки».

И тут родилась Милена Таль. Та, в кого Елена превращается на сцене. О псевдониме она говорит: «Я поняла, что мое паспортное имя со сценическим образом как-то не очень сочетается. А этот псевдоним — женственный и нежный. Звучит».

Видимо, о Милене должны были узнать не только в родном Барнауле. Ведь дальше случилась большая столица и такая же большая сцена.

Певица рассказывает: «Знаете, судьба иногда прямо подталкивает нас, куда следует. Как-то раз друг сказал мне: «А чего ты тут сидишь? Подай заявку на какой-нибудь конкурс покруче, да и лети покорять Москву».

Девушка послушалась совета и заполнила заявку на участие в музыкальном телешоу «Новая звезда» на канале «Звезда».

«Я заполнила анкету фактически в последний момент. Все подробно и красочно расписала. Помог журналистский опыт», — улыбается артистка.

Когда Елене позвонили представители программы и сказали, что она прошла в первый этап, девушка была в шоке.

«Я помню этот момент, будто он был вчера. Я занималась со студентом. И тут вдруг звонок с незнакомого номера. Сначала я подумала, что это какой-то прикол. Представляете, сидит такая девочка в провинции, и тут — бац!», — вспоминает она.

Елена Нестеренко. Из личного архива.

Вокальный конкурс «Новая звезда» организует сам телеканал совместно с Министерством обороны РФ. Сначала по итогам рассмотрения заявок в Москву приглашают по одному представителю из каждого региона. На съемки первого этапа.

Затем каждый наставник (именитый исполнитель) выбирает себе ученика. Важно, что тех, кто пройдет дальше, выбирают сами зрители, путем SMS-голосования.

Есть и другие нюансы участия, которыми поделилась девушка: «Когда заполняешь анкету, требуется указать 15 песен, которые ты можешь исполнить, если пройдешь. Из них сами организаторы потом выбирают одну. С ней и нужно будет выступать в первом туре. Мне досталась композиция, на которую я не очень рассчитывала, если честно. Но возможности что-то изменить уже не было».

Елена Нестеренко. Из личного архива.

Пионерлагерь для артистов

Подготовка к поездке в столицу для съемок начального этапа конкурса длилась два месяца. Все это время Елена репетировала свое выступление. Переживания не отпускали: что надеть, как встать, как двигаться и главное — покорить слушателей.

«Я на каблуках раньше ходить не умела. А на сцене в чем-то спортивном стоять не хотела. Всегда стремилась к более элегантным образам. Еще сильно волновалась за то, как танцевать во время исполнения. Пришлось пойти в спортзал, чтобы как-то привыкнуть к движению и не задохнуться на фиг. С каблуков я тоже падала, но ходить на них научилась», — рассказывает Нестеренко.

В итоге выяснилось, что многие терзания артистки были напрасными. Ведь команда конкурса предусмотрела все до мелочей. От нарядов, в которых будут выступать участники, до их рациона.

«Заботились о нас, как о детях. Можно сказать, устроили пионерский лагерь. Билеты туда-обратно тоже оплатили. Жили мы в отеле. Кормили там отлично, я такого изобилия никогда не видела. Да и все участники друг с другом передружились. Поддерживали, даже лекарствами делились. Конкуренция не чувствовалась, хотя приехали люди со всей России», — говорит Милена Таль.

Об образе, в котором певица предстанет перед телезрителями, она, понятно, не рассказала: не позволяет контракт. Хочет, чтобы люди все увидели сами и произошел «эффект вау».

А пока нужно подождать. Новый сезон проекта на телеканале «Звезда» покажут только через несколько месяцев. Милена Таль надеется, что за нее проголосует много людей. Если она пройдет в следующий тур, появится возможность исполнить собственную песню.

Вместе со «Звездой» в творческой жизни барнаульской певицы случился и завод — «Муззавод». Это интерактивный проект для начинающих артистов.

На его YouTube-канале и страничках в соцсетях выкладывают выступления участников. Так они могут быстро получать обратную связь от слушателей уже сейчас, до того, как нарастили собственную аудиторию. Помимо этого, о творчестве «загорающихся» звезд высказываются эксперты музыкальной отрасли.

Елена Нестеренко. Из личного архива.

Трудности барнаульского шоу-бизнеса

Завоевать сердца теле- и любых других зрителей Елена планирует не только вокальными данными, но и песнями, тексты которых, гордится она, «написаны с душой».

Вот, например, сингл «Завтра не наступит»: «Прошлое отпусти, крылья свои расправь. Но не сорвись в обрыв. Представь, что завтра не наступит. Не будет больше завтра. Возможности не будет вернуть момент обратно».

Известный факт, что исполнители из регионов участвуют в масштабных федеральных конкурсах, чтобы «пробиться на большую эстраду» и найти продюсера.

По опыту Милены Таль, в столице Алтайского края их нет вовсе. А в Москве дотянуться до нужного человека шансов гораздо больше.

«Велика вероятность, что тебя заметит хороший продюсер и начнет продвигать. Развиваться самостоятельно почти невозможно», — считает певица.

По ее мнению, максимальный уровень развития для исполнителя в Барнауле — договор с хорошим заведением на регулярные выступления. Но и на ресторанной сцене закрепиться — та еще задача.

Ее девушка описывает как почти нерешаемую: «Там годами насиженные места и свое можно прождать сколько угодно. Я пыталась. Ходила, спрашивала. Не получилось. Хотя, в Белокурихе, понятное дело, много ресторанов. Но там уже давно свои люди».

Цена песни

Сегодня девушка продолжает преподавать вокал как Елена Нестеренко. А выступать на всевозможных площадках и записывать треки собственного сочинения — как Милена Таль.

Создать песню в студии звукозаписи — недешевое удовольствие. Девушка отдает за работу над одним синглом 15 тыс. рублей, уточняя, что это еще средний ценник, есть гораздо выше. Поэтому все заработанные деньги вкладывает в свое развитие.

А что из этого вышло, мы увидим по телевизору.