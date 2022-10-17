Власти Алтайского края проконтролировали состояние военных, призванных с территории региона

Краевое правительство продолжает «держать руку на пульсе» и следить за положением добровольцев, контрактников и мобилизованных, которые принимают участие в специальной военной операции. Так, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил раненых военнослужащих в подмосковском госпитале, а региональный министр социальной защиты Наталья Оськина приехала в Омск к мобилизованным землякам.

Встреча губернатора Виктора Томенко с военнослужащими из Алтайского края прошла в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. Здесь военные проходят лечение и реабилитацию.

Виктор Томенко посетил подмосковский госпиталь Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

От имени жителей Алтайского края губернатор пожелал раненым бойцам скорейшего восстановления сил и скорейшего возвращения на родину.

— Ребята, скорейшего вам выздоровления! В Алтайском крае для всех нас вы настоящие герои. Мы верим в вас и ждем!", — заявил Томенко.

Вместе с начальником филиала № 2 военного госпиталя Владимиром Юдиным губернатор Виктор Томенко ответил на ряд вопросов, которые поступили от раненых военнослужащих.

Виктор Томенко посетил подмосковский госпиталь Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

Так, солдаты и офицеры, которые получили инвалидность в ходе боевых действий, поинтересовались теми мерами социальной поддержки, которые им теперь положены, а также перспективой и возможностью трудоустройства после завершения реабилитации в медицинском учреждении.

Томенко пообещал, что краевые власти в лице регионального правительства будут активно помогать им в трудоустройстве и получении всех мер социальной поддержки.



Также в поисках новой работы для раненных военнослужащих активно участвует руководство госпиталя, в котором они проходят реабилитацию. В частности, уже сейчас есть договоренность об их трудоустройстве в военных комиссариатах Алтайского края.

При этом многие военные заявили о своем желании быстрее снова встать в строй, несмотря на полученные ранения разной степени тяжести.

В свою очередь, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина приехала в Омск к мобилизованным. Представители министерства под руководством главы ведомства здесь, в учебном центре, начали работу с призванными гражданами.

Губернатор Виктор Томенко поручил профильным специалистам провести масштабную адресную работу с военнослужащими. Сотрудники краевого Минсоцзащиты на протяжении трех дней разъясняли мобилизованным все вопросы, которые связаны с новыми мерами их поддержки и членов их семей.

Оськина, как представитель краевого правительства Алтайского края, твердо заверила, что все положенные выплаты военнослужащим зачислят, а также будут помогать их семьям.

Наталья Оськина Фото: Пресс-служба Правительства Алтайского края

— Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими", — заявила Наталья Оськина по прибытию в Омск.

Глава краевого Минсоцзащиты вместе со специалистами ведомствами провела личный прием жителей Алтайского края, мобилизованных на военную службу. По ее словам, региональные чиновники интересовались тем, что тревожит военных, а также тем, на что следует обратить внимание.

Помимо консультаций, алтайская делегация также привезла собой в Омск специальный гуманитарный груз, предназначенный для мобилизованных военнослужащих из Алтайского края — обмундирование и все, что потребуется землякам на службе. Эту гуманитарную помощь собрали общественные организации региона.