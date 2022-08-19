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Жизнь

Власти Барнаула объяснили «исчезновение» остановок на улице Малахова

В мэрии краевой столицы прокомментировали ситуацию с «пропавшими» остановочными павильонами на улице Малахова в Барнауле.

Остановка "Депо №3" пропала в Барнауле
Остановка "Депо №3" пропала в Барнауле
vk.com/vkurse22barnaul

Как сообщили amic.ru в городской администрации, никто на остановке «Депо № 3» павильоны вместе с урнами не похищал. Их увез собственник.

В дальнейшем на месте старых конструкций появятся новые, утверждают власти Барнаула. Соответствующее поручение дано МБУ «Автодорстрой».

Представитель мэрии также добавил, что на 2023 год запланирован ремонт дороги на ул. Малахова. В перечень работ входит и монтаж новых павильонов.

Напомним, в Барнауле с 22 августа (в 21:00) до утра 22 сентября перекроют участок на ул. Малахова. Движение перекроют по всей ширине нечетной стороны из-за ремонта теплосетей.

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