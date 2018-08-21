Власти решили не ограничивать число детей в российских семьях

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что россиянам, имеющим троих детей, не будут запрещать брать приемных из детских домов. Такой пункт будет изъят из подготовленного ведомством проекта, сообщила «Лента.ру».

Ольга Васильева,

министр просвещения России

Это неверный подход, и он, как и весь документ целиком, не был согласован ни со мной, ни с министерством просвещения, состав которого формируется.

По ее словам, законопроект разрабатывался расформированным Министерством образования и науки России и был разослан для сбора мнений регионам.

Ранее в распоряжение «Ленты.ру» попал текст законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», пятый пункт которого запрещал россиянам, имеющим трех детей, брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Документ был подписан заместительницей министра Татьяной Синюгиной во вторник, 14 августа. Исполнителем распоряжения было указано Министерство просвещения России.

Россиянки запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #четвертый_не_лишний в знак протеста против новой инициативы: приемные матери начали публиковать фотографии своей семьи с закрашенными лицами приемных детей с историями о том, какое трудное будущее ждало бы их дочерей и сыновей в случае принятия законопроекта.