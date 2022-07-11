11 июля
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Жизнь

Вода-вода, цветы-цветы. Барнаульский цветочный дом «Дон Пион» показал, на что способны местные флористы

«Дон Пион» поставил перед собой непростую задачу — повысить престиж профессии флориста. Одно из мероприятий, служащих этой цели — красивый праздник, приуроченный к дню Ивана Купалы, с торжественным запуском венков в центральный фонтан города. Из каких цветов составили композиции, для чего нужно менять отношение барнаульцев к цветочным произведениям, и сколько может заработать флорист в краевой столице — наш материал.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Солнце, цветение, плодородие

Шеф-флорист цветочного дома «Дон Пион» поясняет, что мероприятие направлено не на почитание языческих традиций, а на демонстрацию возможностей современной флористики.

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— Этот день в древности ассоциировался с плодородием, цветением, Солнцем. Как раз наша, флористическая тема, благодаря которой мы можем показать людям наше мастерство. Тем более, что макушка лета — самое благодатное время для нас: ведь материал буквально под ногами.

Собеседница рассказывает, что недавно цветочный дом «Дон Пион» стал региональным представительством Сообщества флористов России. Эта организация — аналог профсоюза, который объединяет наиболее активных флористов, желающих учиться, участвовать в конкурсах, развиваться в профессии.

Задача профессионального комьюнити — обмен опытом, проведение семинаров, мастер-классов и других мероприятий, на которых можно отвлечься от рутинной работы в магазине и проявить себя. Сегодня как раз такой случай.

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— Венки, которые мы делаем, конечно, отличаются от тех, что были во времена наших предков. Во-первых, они имеют под собой плавающую основу, чтобы композиция держалась на воде. Во-вторых, у нас есть задача отработать с флористами разные техники — наклеивание, накалывание, плетение, нашпиливание.

А вот набор цветов знаком каждому. Флористы используют природные сезонные материалы: полевые и дачные цветы — ромашки, васильки, душистый горошек, рогоз, хрен, цикорий.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— Всего готовы шесть венков. Каждый — около 60 см в диаметре. Мы работали парами, на изготовление нам потребовалось около трех часов — гораздо больше, чем сделать маленький, на голову. Кроме того, в некоторые композиции интегрированы свечи, что тоже усложняет задачу.

Ближе к закату все венки с зажженными свечами под лёгкое музыкальное сопровождение запустили в центральный городской фонтан. Посмотреть на красоту пригласили не только ее создателей, но и всех желающих.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Больше людей — больше красоты

Эксперт считает, что профессия флориста находится на стыке ремесла и искусства. А одна из ключевых задач ее представителей — нести культуру дарения цветов, показывать людям, потенциальным покупателям, на что способен настоящий мастер своего дела.

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— Мы, как представители флористического сообщества, ставим перед собой задачу повышать престиж профессии. Показывать, что флорист — не человек, который может собрать букет из 100 роз. Должны быть профессиональные навыки и знания, чтобы создавать качественный цветочный продукт. И таким образом повышать у горожан потребность в цветочных позициях высокого уровня.

По словам спикера, в мире флористики основная проблема сейчас в недостатке не материалов, а кадров.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— У нас сейчас очень разнообразный ассортимент. От всеми любимых роз и хризантем до экзотических протей и антуриумов. Есть возможность получать цветы со всего мира, все сезонные позиции. Но флорист должен уметь с ними работать. Можно всегда найти свою особенность, «фишку» и развивать себя в определенном направлении. У нас это каркасные букеты, работы в параллельной технике, фитодизайн.

Другой вопрос — нехватка специалистов. У людей, которые хотят работать в этой сфере, часто нет даже базовых знаний. Это в какой-то степени объяснимо, так как на государственном уровне невозможно получить качественное профессиональное образование.

Для желающих остаются только платные учебные заведения. Путь к профессионализму в этом случае непростой и недешевый. К примеру, двухгодичное обучение в одной из сибирских профильных школ обойдется в 300 тысяч рублей.

Разумеется, можно пройти и десятидневные курсы. Однако нет гарантии, что после них вчерашний ученик справится со сложным клиентским запросом. Но даже и эту, начальную ступень, не все желают проходить перед устройством на работу.

Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Флористы «Дон Пиона» запустили венки в центральный фонтан города в праздник Ивана Купалы.
Дмитрий Лямзин

Екатерина Быстревская,
совладелец и флорист цветочного дома «Дон Пион»:

— Объясню на сфере моды. Люди, которые хотят в ней разбираться, впитывают в себя информацию. Узнают что-то новое: общаются с коллегами, посещают показы, смотрят глянцевые журналы. А в случае с флористикой некоторые коллеги даже не просматривают профильную литературу. Это, разумеется, сказывается на качестве работы. К тому же, стоит понимать, что в нашей сфере предложение рождает спрос. А не наоборот. То есть люди будут покупать то, что мы им предложим, и чем грамотнее и разнообразнее будет предложение, тем интереснее и качественнее будут цветочные подарки.

Также Екатерина добавляет, что на сегодняшний день конкуренция в цветочном бизнесе основана не на профессиональном мастерстве, а на ценовой политике. По сути, здоровой конкуренции нет, есть только демпинг.

Быстревская считает, что выигрывать на рынке должен тот, кто делает лучше, а не продает дешевле.

«Когда представители бизнеса начнут выдавать качественный продукт, тогда начнется конкуренция», — говорит эксперт.

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