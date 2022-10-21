21 октября
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Жизнь

Водоканал напоминает об опасности открытых люков

«Росводоканал Барнаул» с начала года отработал более 360 заявок об открытых люках. Специалисты закрыли или восстановили крышки на 111-ти водопроводных и 250-ти канализационных колодцах.

Открытый люк
Открытый люк
Фото: «Росводоканал Барнаул»

— Открытые люки опасны — в них могут угодить люди, животные или машины. Поэтому мы просим жителей города и пригорода быть внимательными, особенно сейчас, когда осенью темнеет раньше, идут дожди и кто-то может открыть люк, полагая, что делает доброе дело, помогая воде уходить в колодцы. Но обращаю внимание — большинство городских колодцев не предназначены для этого, — обратился к барнаульцам директор по производству водоканала Дмитрий Власов.

Стоит отметить, что только на обслуживании водоканала находится порядка 60 000 колодцев. Сотрудники компании регулярно проводят обследование, но контролировать сохранность такого числа объектов очень сложно. Поэтому представители водоканала просят жителей города и пригорода сообщать об открытых колодцах по номеру телефона 500−101 или на сайте предприятия через кнопку «Увидел открытый люк? Сообщи!».

— Если открытый люк не относится к водоканалу, наши специалисты огородят его и передадут сведения той компании, которая за него отвечает, — добавил Дмитрий Власов.

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